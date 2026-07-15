El petróleo Brent sigue en alza este miércoles ante la escalada armada entre Estados Unidos e Irán

La escalada militar en Medio Oriente mantiene el precio del petróleo en el orden de los US$85. (Foto: gentileza AFP)

El precio del barril de petróleo Brent, la referencia internacional que mira de cerca la industria hidrocarburífera argentina, se estacionó en los 85 dólares este miércoles. El mercado global de futuros en Londres reaccionó de inmediato a la peligrosa escalada militar entre Estados Unidos e Irán, con amenazas directas sobre el estrecho de Ormuz, el punto de paso más crítico para el suministro de crudo del planeta.

A primera hora de este miércoles, el Brent para entrega en septiembre cotizaba a 85,57 dólares, registrando una suba del 0,99%. El alza consolida un rally alcista que comenzó a principios de semana: el crudo ya venía de valorizarse un 1,72% en la jornada del martes y de dispararse más de un 9% el lunes debido a la inestabilidad en Medio Oriente. Así lo consignó la agencia internacional EFE.

La amenaza del cierre del estrecho de Ormuz

La cotización del barril se mantiene bajo una fuerte presión alcista luego de que la Guardia Revolucionaria iraní emitiera una dura advertencia sobre el comercio marítimo global. Teherán aseguró que el estrecho de Ormuz «permanecerá cerrado» hasta que cesen los ataques militares por parte de la administración estadounidense.

El conflicto entre ambas naciones atraviesa horas críticas. Se han registrado:

Ataques cruzados que alcanzaron de forma directa a buques cargueros y petroleros que intentaban atravesar el estrecho.



que alcanzaron de forma directa a buques cargueros y petroleros que intentaban atravesar el estrecho. Bombardeos de Washington sobre territorio de Irán.



sobre territorio de Irán. Ofensivas militares en países aliados de Estados Unidos en la región, tales como Kuwait, Baréin y Jordania.



La sorpresiva marcha atrás de Donald Trump

En medio de la escalada armada, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, intentó descomprimir la tensión comercial y dio marcha atrás con su polémica propuesta de aplicar un arancel aduanero marítimo. Originalmente, el mandatario norteamericano planeaba cobrar una tasa del 20% a los barcos para permitirles el tránsito seguro custodiado por el estrecho de Ormuz.

«Tras conversaciones muy productivas con líderes de Oriente Medio, he decidido sustituir la tasa de reembolso del 20% de Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos Estados del Golfo realizarán en Estados Unidos», anunció el propio Trump a través de su red social, Truth Social.

A pesar del retroceso arancelario por parte de la Casa Blanca, las compañías petroleras y los operadores de fondos de inversión en Londres mantienen la cautela. Mientras los bombardeos cruzados continúen y la Guardia Revolucionaria de Irán sostenga la amenaza de bloqueo físico sobre el estrecho de Ormuz, la volatilidad sobre el precio del petróleo Brent continuará en niveles máximos.