Tarea fina en Neuquén: de Los Redondos a la banda tributo, Walter Sidoti mantiene vivo el pulso ricotero

No suele suceder que las bandas tributo tengan entre sus integrantes con músicos de las bandas tributada. Tarea Fina, banda tributo a Los Redondos, es una excepción en el universo de las bandas tributo: Walter Sidoti, su baterista, fue el baterista de Los Redondos.



Primero como invitado más o menos estable y de un tiempo a esta parte, miembro estable de Tarea Fina, Sidoti conforma una especie de doble comando con Martín de Paz, el otro baterista del grupo: De Paz suele comenzar los shows, que alternan canciones de Los Redondos, el Indio y sus Fundamentalistas y Skay y sus Fakires, y Sidoti se incorpora a la segunda parte cien por ciento ricotera.



Tarea Fina llega este fin de semana a Neuquén para ofrecer su habitual Fiesta Ricotera Fundamentalista XXL + Indio El Legado, este sábado, a las 21, en Casino Magic (Planas 4005). Las entradas se consiguen por sistema a través de tuentrada.com. También disponibles en Flipper (Av. Argentina 179), Croma (Perito Moreno 151) y Nikel (San Martín 526).

La historia de Tarea Fina



Creada en la ciudad de La Plata a mediados de la década del 2010, Tarea Fina surgió con el objetivo de rendir homenaje al universo ricotero y fundamentalista, construyendo desde sus inicios una identidad propia.



Ese mismo año, la inclusión de Walter Sidoti como invitado estable consolidó el proyecto, convirtiéndolo en una propuesta única: la única banda liderada por un ex integrante oficial de Los Redondos que mantiene viva en escena la mística original.



“Cuando los Redondos dejaron de tocar surgieron muchas bandas que hacían temas de ellos. No eran tributos, pero hacían algunos temas, otros hacían directamente todos los temas. Yo he estado invitado en un montón de bandas, nunca les quise decir que no a ninguno. Y los chicos de Tarea Fina eran una de esas bandas que me invitaban a tocar. En esa época, hace más de diez años ya, yo era como un invitado, ahora soy un invitado constante (risas)”, rememora Sidoti en diálogo con Diario RÍO NEGRO.



“Ahora ya me sumé y he dejado de tocar en otras bandas que también hacían tributos, así que solamente estoy con Tarea Fina. A mí no me gustan palabras como homenaje o tributo para referirme a este tipo de proyecto. Me gusta más pensar que se trata de devolver los temas al escenario para que tomen vida y que la gente los vuelva a disfrutar”, remarca el baterista que fue parte Los Redondos desde 1987 hasta su disolución en 2001.

En los shows de Tarea Fina el público vuelve a encontrarse con ese espíritu y ese calor que había en esos shows primitivos de Los Redondos”.



“Son como dos partes”, dice Sidoti sobre el show que suele ofrecer Tarea Fina. “Yo estoy en el final con la parte ricotera y Martín también, pero además él toca los temas de Indio y de Skay. Es como un espectáculo doble”.



Nosotros fuimos aprendiendo a tocar, y lo que nos animó fue el punk rock y la new wave, porque si tenemos que tocar lo que tocaba Jethro Tull, King Crimson, nunca nos iba a salir (risas) Y los chicos de Los argentinos sabían que yo escuchaba eso, por eso me vinieron a buscar.

Redondos. Skay, Walter Sidoti, el Indio, Semilla Bucciarelli y Sergio Dawi.



La lista de temas, más allá de las canciones que nunca pueden faltar, suele variare acuerdo al show, a la sala que los reciba e incluso la ciudad en la que se presenten. “No es el tema original del disco, sino la variación que hacíamos cuando tocábamos en algún recital en vivo o en alguna otra época”, destaca Sidoti.



“Lo que vamos a encontrarnos todos, creo, es con esos shows, los primeros shows que yo compartía con Los Redondos, allá por fines de los 80, que eran lugares pequeños, con una energía que estaba toda ahí y que se podía sentir de una manera intensa. Lugares más pequeños, no tantos estadios. Por eso, el público vuelve a encontrarse con ese espíritu y ese calor que había en esos shows primitivos de Los Redondos”, revela el baterista. “Estar cerca de la gente, eso es lo que ahora me mueve y bueno, me mantiene ahí para seguir tocando también”.

Sidoti, de Los Argentinos…



Luego de editar sus dos primeros discos, “Gulp! (1985) y “Oktubre” (1986), Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota cambiaron parte de su formación. El saxofonista Sergio Dawi reemplazó a Willy Crook y Walter Sidoti, a Piojo Ávalos. También se fue el guitarrista Tito Fargo, pero no fue reemplazado, quedando solo Skay en guitarras y la banda, reducida a cinco integrantes.



¿De dónde venía y cómo llega Sidoti a Los Redondos? A mediados de los ‘80, formaba parte de numerosas bandas de muy diversos estilos que iban del rocky el glam a la new wave: Sidoti eran un baterista bien versátil. De todos sus proyectos de entonces, quizás el más conocido era Los Argentinos, una singular banda new wave con toques latinos que dejó su one-hit-wonder “Curarme”.

Gualeguaychu, 12 de abril de 2014. Semilla Bucciarelli, Walter Sidoti, el Indio Solari y Sergio Dawi, último reencuentro ricotero.

P: ¿Cuál era tu formación musical cuando entras a Los Argentinos, qué estabas tocando?

R: Tocábamos rock and roll, punk, cuando empezamos a tocar antes de los ochenta. Después empezamos a tocar un poquito mejor el rock y ya tocábamos otras cosas también.



Escuchábamos música progresiva, escuchábamos todo el blues, escuchábamos el rock and roll, la new wave, el punk que recién salía, el reggae, había mucha información sobre eso, de bandas, ¿no? Lo que no había tanto, no había la computadora como ahora que tenés todos los discos de todo el planeta.

P: Los Argentinos era una new wave bastante particular, tenían ahí unos toques medio latinos.

R: Sí, había de todo ahí porque la new wave era un poco la movida del descaro y hacer cosas nuevas sin ningún compromiso. Un poco la new wave era eso. Pero dentro de la new wave o el punk rock y todo eso, hay un montón de bandas que hacían un montón de cosas extrañas también.



Tras la salida de Piojo Ávalos de Los Redondos, Willy Crook, que también era parte de Los Argentinos, recomendó a Sidoti al Indio y Skay. Sidoti audicionó y quedó. No sabe por qué porque nunca preguntó, pero quedó. “Estuvimos un tiempo largo con los muchachos”, dice Sidoti entre risas. Esos muchachos eran Los Redondos, por supuesto.



“El asunto fue que en la época de los 80 surgieron un montón de bandas, una de ellas eran Los Argentinos, en la que Willy tocaba el saxo. A veces también venía el Gonzo Palacio, con todos los saxos redondos. Cuando Los Redondos buscaban bateristas, Willy me recomendó. Me había visto tocar una vez con Los Argentinos, que yo tenía la muñeca lastimada, y yo tocaba con una mano.

Willy pensó que si podía tocar con una mano, podía tocar todo (risas) Me recomendó y dije ok, no puedo fallar. Y bueno, ahí quedé. Nunca le pregunté por qué. Pero me acuerdo de Willy siempre me decía ‘me hiciste quedar bien’, ‘el único que me hizo quedar bien’ (risas). Willy era un personaje,. Y yo tenía dos bandas con él, un músico, una estrella, un músico número uno acá”.



“Yo seguí un poco la ruta de Piojo y de a poquito fuimos ahí haciendo lo que ellos iban planteando en los temas, en los riffs de Skay tenías que ver qué ritmo le ponías para que no se pudra el tema, que quedara bien y se pudiera completar una canción sumando más cosas”.



“Tuvimos varias maneras de trabajar”, revela Sidoti. “La primera época, más primitiva, la canción se tocaba tres veces y quedaba registrada. Después elegían la mejor”.



“Los temas estaban sacados en el ensayo. Todos ya habíamos encontrado la vuelta, íbamos al estudio y grabábamos. Después cuando apareció la tecnología ya podíamos grabar más suelto, grabar separado. Pero siempre uno cuando llegaba al estudio ya tenía los temas ya preparados. Después en una última época ahí ya grabó también Hernán (Aramberri), que ya cuando entró Hernán y ya grababan directamente todo el laboratorio. Estaban Edu (Herrera) y Hernán haciendo el trabajo, el Indio les iba diciendo qué hacer. Así fueron armando el último disco A Skay le gusta la guitarra, o sea que siempre iba toda la guitarra, no iba mucho por componer con máquinas. En cambio, el Indio, que no tocaba, estaba muy interesado en eso. Se le abrió un mundo para poner cosas y armar canciones. Y lo supo usar muy bien”.