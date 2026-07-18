¿No sabés que leer? estos son los seis recomendados de la librería Lecton

La tormenta que desatamos

Vanessa Chan

La ocupación japonesa de Malasia durante la Segunda Guerra Mundial es un episodio poco frecuentado por la ficción. Sobre ese escenario, la escritora malaya Vanessa Chan construye una novela que combina el pulso del thriller histórico con un intenso drama familiar. Su debut fue un éxito internacional, traducido a más de veinte idiomas, y llamó la atención por iluminar una historia casi ausente de la narrativa occidental.

La protagonista es Cecily Alcántara, una mujer que en 1945 intenta mantener con vida a su familia mientras carga con un secreto que amenaza con destruirla. Uno de sus hijos ha desaparecido, otra trabaja para los ocupantes japoneses y la menor permanece escondida para evitar ser enviada a un burdel militar. Cecily sabe que el peligro que los rodea tiene una raíz en su propio pasado.

Años antes, cuando Malasia todavía era una colonia británica, Cecily creyó encontrar una causa que daba sentido a su vida: colaborar con un general japonés convencida de que ayudaba a liberar a su país del dominio europeo. La novela explora con enorme sutileza cómo los ideales pueden convertirse en tragedia cuando la historia toma un rumbo inesperado y obliga a revisar las propias convicciones.

Lejos de ofrecer respuestas sencillas, «La tormenta que desatamos» se pregunta qué significa sobrevivir cuando toda elección parece equivocada. Con una prosa envolvente y personajes de gran complejidad moral, Vanessa Chan rescata una página olvidada del siglo XX para convertirla en una reflexión sobre la culpa, la memoria y las heridas que la guerra deja mucho después de terminados los combates.

El libro de arena

Jorge Luis Borges

Publicado en 1975, «El libro de arena» fue el último volumen de cuentos que Jorge Luis Borges dio a conocer en vida. Reúne trece relatos en los que reaparecen los temas que atraviesan toda su literatura: el infinito, los espejos, el tiempo, los libros, los sueños y los límites entre la realidad y la ficción. El cuento que da título al volumen, con ese libro imposible que no tiene principio ni fin, es una de las imágenes más memorables de su obra.

Lejos de ser un libro de despedida, «El libro de arena» conserva intacta la capacidad de Borges para convertir una idea filosófica en una narración fascinante. Con relatos como «El otro», «Ulrica» o «El Congreso», esta colección invita tanto a quienes se acercan por primera vez al autor como a los lectores que vuelven una y otra vez a descubrir nuevos sentidos en un clásico de la literatura argentina.

Si este no es mi hogar no tengo hogar

Lorrie Moore

Con el humor afilado y la sensibilidad que la convirtieron en una de las grandes narradoras estadounidenses contemporáneas, Lorrie Moore reúne en Si este no es mi hogar no tengo hogar una historia donde el duelo, el amor y lo sobrenatural conviven con absoluta naturalidad.

La novela sigue a un profesor que viaja para despedirse de una antigua pareja, pero ese recorrido se transforma en una reflexión tan melancólica como irónica sobre la pérdida, el paso del tiempo y la dificultad de encontrar un lugar al que llamar hogar.

Casas vacías

Brenda Navarro

¿Qué convierte a una mujer en madre? ¿Y qué sucede cuando ese mandato se quiebra? En «Casas vacías», Brenda Navarro parte de la desaparición de un niño para construir una novela de dos voces: la de una mujer que pierde a su hijo en un parque y la de otra que, desesperada por la imposibilidad de ser madre, decide apropiárselo. Publicada inicialmente en un sitio dedicado a los derechos humanos, la novela creció por el boca en boca hasta convertirse en uno de los títulos más importantes de la narrativa latinoamericana reciente.

Con una escritura sobria y de enorme intensidad, la autora mexicana entrelaza ambas perspectivas para explorar la maternidad, la violencia de género, la desigualdad y la soledad. Inspirada en la tragedia de las desapariciones en México, «Casas vacías» evita el juicio moral y apuesta por la complejidad de sus personajes, convirtiendo un caso extremo en una reflexión inquietante sobre el amor, la culpa y las múltiples formas del desamparo.

Alimento para puma

Matías Gotelli

Gotelli convierte el regreso de Miguel, el protagonista, a la casa familiar en un viaje hacia los recuerdos que moldearon su identidad. Mientras intenta reconstruir la historia de su padre ausente, de su madre y de los vínculos familiares, la naturaleza deja de ser un simple escenario. Es una Patagonia donde el paisaje, los animales y hasta una camioneta adquieren el peso de verdaderos personajes.

El autor construye con todo eso una historia sobre la memoria, la amistad y la búsqueda de una identidad capaz de escapar de las heridas del pasado.

Lejos, lejos de Casa

Rachel Woodworth y Sang Miao

Rachel Woodworth y la ilustradora Sang Miao proponen un viaje por el mundo interior de la infancia. A lo largo de un día, la protagonista atraviesa emociones cambiantes -la alegría, el enojo, la tristeza, el miedo o la frustración- y descubre que todas forman parte de la experiencia de crecer, que existe un lugar dentro de cada uno de nosotros donde es posible transformar ese deseo en una sensación positiva y saludable: “Sentirse pequeña, furiosa o triste no es tan terrible”.

Las ilustraciones, delicadas y expresivas, amplían el sentido del texto y acompañan una historia que apuesta por la empatía, la contemplación y la confianza en la capacidad de los niños para encontrar su propio camino.