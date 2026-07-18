Cómo será el ensayo del satélite Sabia-Mar en Bariloche, antes del lanzamiento

Sabia-Mar, el satélite de observación de la Tierra con la misión de monitorear la salud de los océanos y el Mar Argentino, pasó a la última etapa de ensayo. «Una etapa bien crítica en la que se comprueba la funcionalidad y que todo esté como planeamos», consideraron desde Invap, a cargo de la fabricación integral del satélite en el país.

De esta forma, desde mediados de agosto y hasta diciembre, en la sede de la empresa al este de Bariloche, el satélite será sometido a condiciones de vibración, temperatura, radiofrecuencia y vacío similares a las que transitará durante el lanzamiento y cuando opere en el espacio.

El Sabia-Mar no tiene el tamaño de un Arsat, es más pequeño, pero cuenta con tecnología que no es común para hacer evaluaciones en un contexto de cambio climático. El desarrollo del satélite fue liderado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).

«En estas últimas semanas, se concluyó la etapa de integración del satélite, lo que significa que tiene todas las unidades integradas y está en la configuración final«, planteó María Emilia Martini, jefa del proyecto de Sabia-Mar desde Invap.

Para la etapa de ensayo, «el satélite se somete en una camara de termovación que simula las condiciones de presión y temperatura en el espacio, con temperaturas que van desde menos de 150 grados hasta mas 150 grados«.

Martini explicó también se realizará «un ensayo de electrocompatibilidad en una cámara anecoica» (una sala diseñada para absorber el 100% de las ondas electromagnéticas) y, luego un ensayo de vibraciones. «Se monta al satélite sobre un vibrador y lo vibramos a frecuencias que nos indica nuestro lanzador. Ahí verificamos que todo funcione».

La instancia siguiente será el lanzamiento y luego, la puesta en órbita.

Invap es la contratista principal para la construcción, integración y pruebas del satélite; en tanto, la empresa VENG aportó capacidades para las operaciones, telecomando y recepción de datos, además de participar en ingeniería, integración, ensayos y soporte técnico.

María Emilia Martini, jefa del proyecto de Sabia-Mar desde Invap. Foto: gentileza

Invap formó parte de todas las etapas del proyecto desde el momento en que la Conae definió la misión, pasando por la ingeniería básica, de detalle, la etapa de fabricación, integración hasta llegar a la última fase de ensayos. Los especialistas advierten que son «procesos muy complejos».

El Sabia-Mar cuenta con dos cámaras principales «multiespectrales», diseñadas, fabricadas y testeadas en Bariloche «a medida del cliente». Martini destacó que «permiten detectar pequeños cambios de tonalidades en el Mar Argentino que indica la salubridad». En base a esa información, por ejemplo, se podría optimizar la industria pesquera.

Esta misión además brindará información valiosa para el estudio de la productividad primaria del mar, los ecosistemas marinos, el ciclo del carbono, la dinámica de las aguas costeras, el manejo de recursos pesqueros y la calidad del agua en costas y estuarios. Todo esto será gestionado por el equipo de ciencia de la Conae.

También se incorporó un sistema capaz de geolocalizar barcos de manera autónoma. De modo que se podrán detectar «buques cooperativos» (con sistemas que permiten identificar sus posiciones) como también los no cooperativos.

«En la etapa avanzada del proyecto pudimos incorporar este nuevo sistema y fue un desafío. El conocimiento que estamos generando y capitalizando a través de este satélite nos abre la puerta a lograr exportaciones de altísimo valor agregado, no solo de productos sino de servicios. Es el modelo a seguir«, indicó.

¿Por qué se considera al ensayo como la etapa crítica?, se consultó. «Es donde converge el trabajo de muchos equipos, personas y organizaciones distintas. Es como el cuello de botella. Todo se alinea para llegar a la fecha en que tenemos que estar listos para el lanzamiento«, respondió Martini. De todos modos, admitió, «es una etapa linda porque uno ve materializado el trabajo de tantos años». Martini es ingeniera industrial egresada de la Universidad Tecnológico Nacional (UTN), trabaja desde hace 12 años en Invap y tres años atrás, se sumó al proyecto de Sabia-Mar.

El lanzamiento del satélite está previsto entre el primero de abril al 31 de mayo del año próximo. «Podría haber algún cambio, pero el cronograma es exigente», dijo. También destacó que el Invap ha estado al frente de la fabricación de los satélites Arsat (geoestacionarios y de comunicación) así como otros de observación de la Tierra como el Saocom, aunque con tecnología radar. «No son comparables con el Sabia-Mar«, concluyó.

Invap es la contratista principal para la construcción, integración y pruebas del satélite. Foto: archivo

¿Qué permitirá el satélite?

-Las cámaras ópticas del satélite permitirán medir el color del mar y estimar variables como la concentración de clorofila-a que marca la presencia de fitoplancton y la productividad primaria de los ecosistemas marinos.

-El satélite permitirá evaluar el control de la calidad del agua en zonas costeras, estuarios y cuerpos de agua interiores. Así se podrá detectar de manera temprana floraciones algales nocivas, conocidas como marea roja, que pueden afectar tanto la biodiversidad como la salud humana e impactar negativamente en las actividades productivas vinculadas al mar.

-El satélite podrá identificar buques colaborativos y no cooperativos. De modo que se podrá mejorar la vigilancia de la Zona Económica Exclusiva (ZEE).

-Cuenta con una cámara de alta sensibilidad capaz de detectar luces en el mar en condiciones de oscuridad. La tecnología facilita la identificación de patrones de actividad pesquera y el control de la pesca ilegal.