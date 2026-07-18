Cinco libros para jóvenes y adolescentes para leer en vacaciones de invierno

Muy a menudo -a veces demasiado a menudo- se escucha decir que los jóvenes y adolescentes ya no leen. Sin embargo, alcanza con mirar el fenómeno de algunas novelas, el crecimiento de comunidades de lectores en redes sociales o el entusiasmo por conseguir nuevos títulos de ciertas sagas para descubrir que la relación con los libros quizás haya cambiado, pero sigue vigente. Quizás la pregunta no sea si los jóvenes leen, sino qué historias encuentran capaces de interpelarlos. Y quizás haya todavía otra pregunta más, menos simpática: cuántos libros les acercamos.



Las vacaciones de invierno pueden ser una buena oportunidad para descubrir nuevos autores o para recuperar esos libros que quedaron pendientes. La literatura juvenil actual es un territorio amplio: conviven los fenómenos nacidos en plataformas como Wattpad o TikTok con novelas que expanden universos creados en videojuegos, historias de amor atravesadas por conflictos reales y clásicos que siguen haciendo preguntas incómodas muchas décadas después de haber sido escritos.



Estas cinco recomendaciones recorren ese mapa diverso. Hay terror, romance, ciencia, aventura y una de las grandes novelas del siglo XX, que pronto llegará transformada en serie. Libros muy distintos entre sí, pero con algo en común: todos construyen mundos y personajes capaces de acompañar al lector más allá de la última página.

“Los ojos de plata. Five Nights at Freddy’s”, de Scott Cawthon y Kira Breed-Wrisley (Roca Editorial)

Antes de convertirse en una película y en una de las franquicias de terror más exitosas de los últimos años, “Five Nights at Freddy’s” nació como un videojuego que logró algo muy difícil: transformar un escenario cotidiano en un lugar lleno de amenaza. Una pizzería familiar, unos simpáticos animatrónicos y una historia aparentemente infantil se convierten en una pesadilla donde cada detalle esconde un misterio.



La novela amplía ese universo. Diez años después de los asesinatos ocurridos en Freddy Fazbear’s Pizza, Charlie, hija del antiguo propietario del local, regresa a su pueblo junto a sus amigos de la infancia para recordar aquella tragedia. La pizzería está cerrada desde hace años, abandonada y convertida en un lugar al que nadie quiere acercarse. Pero cuando encuentran la manera de entrar, descubren que el pasado no quedó atrás.



Los antiguos animatrónicos ya no son simples mascotas mecánicas. Algo oscuro se esconde detrás de ellos y el grupo deberá descubrir qué ocurrió realmente.

Scott Cawthon, creador del videojuego, junto con Kira Breed-Wrisley, construye una historia que funciona para los seguidores de la saga y también para quienes llegan por primera vez a este universo. El libro combina terror, ciencia ficción y suspenso con un ritmo muy visual.

“Antes de diciembre”, de Joana Marcús (Montena)

Joana Marcús es una de las autoras que mejor representa una nueva manera de vincularse con la literatura juvenil. Sus primeros lectores llegaron desde Wattpad, donde sus historias reunieron millones de seguidores antes de convertirse en libros publicados. Su éxito muestra también cómo cambiaron los caminos tradicionales para llegar a los lectores jóvenes.



En “Antes de diciembre”, Jenna Brown deja atrás su ciudad, su familia y sus amigos para comenzar la universidad. Es la primera vez que se enfrenta a una vida completamente nueva. Su novio queda lejos y ambos acuerdan mantener una relación abierta hasta diciembre, convencidos de que podrán sostener el vínculo a pesar de la distancia.



Pero la nueva etapa trae amistades inesperadas, experiencias que no había imaginado y, sobre todo, la aparición de Jack, el mejor amigo del novio de su compañera de habitación.



La novela parte de una situación romántica, pero su verdadero interés está en mostrar el proceso de crecimiento de Jenna. La protagonista debe aprender a tomar decisiones propias, a preguntarse qué quiere realmente y a aceptar que algunas respuestas no son tan sencillas como parecen.

“Atmosphere. Una historia de amor”, de Taylor Jenkins Reid (VR Editoras).

Después de convertirse en una de las autoras más leídas del mundo con novelas como “Los siete maridos de Evelyn Hugo” y “Daisy Jones & The Six”, todas impulsadas por el fenómeno BookTok y clubes de lectura como el de Reese Witherspoon, Taylor Jenkins Reid elige esta vez la NASA .



Durante el verano de 1980, Joan Goodwin, profesora de Astrofísica, comienza su entrenamiento para convertirse en astronauta en el Centro Espacial Johnson de Houston. Allí comparte la preparación con un grupo excepcional de compañeros: pilotos, ingenieros y especialistas de misión que también persiguen el sueño de viajar al espacio.

Mientras se prepara, Joan descubre algo inesperado: un amor que modifica la forma en que piensa su futuro y su lugar en el mundo.

Como en sus novelas anteriores, Reid combina una investigación histórica con personajes complejos. Pero esta vez agrega un elemento fascinante: la exploración espacial como metáfora de los límites que una persona está dispuesta a cruzar para alcanzar aquello que desea.

Es una novela sobre la vocación, el riesgo, el deseo y las decisiones que pueden cambiar una vida en segundos.

“Binding 13. Los chicos de Tommen”, de Chloe Walsh (Montena)

Convertida en un fenómeno internacional gracias a TikTok y a las recomendaciones entre lectores, la saga “Los chicos de Tommen” muestra una de las tendencias más fuertes de la literatura juvenil actual: historias que combinan romance con conflictos emocionales.



Johnny Kavanagh tiene una vida que parece perfecta. Es una estrella del rugby irlandés, un joven con talento y un futuro prometedor. Shannon Lynch llega al Instituto Tommen buscando empezar de nuevo después de una experiencia marcada por el acoso y la violencia. Es una chica acostumbrada a esconder sus heridas y a intentar pasar desapercibida.

El encuentro entre ambos cambia sus vidas. Lo que comienza como una amistad inesperada se transforma lentamente en una relación que deberá enfrentarse a numerosos obstáculos.



Uno de los motivos del éxito de Chloe Walsh es que no construye personajes ideales. Johnny y Shannon tienen miedos, contradicciones y heridas. Detrás del romance aparecen temas como la familia, el bullying, la salud mental y la importancia de encontrar personas capaces de convertirse en un lugar seguro.



“Binding 13” es una novela intensa y emocional, pensada para lectores que buscan historias donde los personajes atraviesan dificultades reales y donde el amor no aparece como una solución mágica, sino como una forma de acompañarse.

“El señor de las moscas”, de William Golding.

Un clásico, entre otras cosas porque no deja de plantear preguntas sobre el presente. Publicada en 1954, “El señor de las moscas” es una de esas novelas en las que cada generación encuentra su espejo.



La historia comienza cuando un avión se estrella y un grupo de chicos queda aislado en una isla desierta. Sin adultos que los acompañen, intentan organizarse: eligen un líder, establecen reglas y buscan una manera de sobrevivir hasta ser rescatados. Pero esa pequeña sociedad comienza a fracturarse cuando aparecen el miedo, la violencia y la lucha por el poder. William Golding escribió una novela de aventuras, pero también una reflexión profunda sobre la condición humana. Su pregunta central sigue siendo inquietante: ¿qué sostiene una comunidad cuando desaparecen las normas que la organizan?



Hay otro motivo por el que sigue leyéndose más de setenta años después de su publicación: fue una de las novelas que cambió la manera de representar la infancia en la literatura. Golding rompió con la idea de los niños como símbolo de pureza e inocencia y mostró que las disputas por el poder y la violencia también podían aparecer entre ellos. Esa mirada influyó en buena parte de la narrativa posterior y todavía hoy puede rastrearse en novelas, películas y series donde un grupo de jóvenes debe organizarse frente a una situación extrema.



Ahora, su vigencia vuelve a ponerse de manifiesto con la adaptación televisiva escrita por Jack Thorne, el creador de “Adolescencia”, que se estrenará pronto en la Argentina.



Esta no es solamente la historia de unos chicos perdidos en una isla. Es una pregunta abierta, inquietante y perturbadora, sobre nosotros mismos, una pregunta sobre el poder, el miedo, y la violencia que podemos esconder, mientras intentamos construimos un mundo posible.