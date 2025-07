Teenage Fanclub llega a la Argentina por primera vez: dónde y cuándo toca

Teenage Fanclub formada en 1989 llegará por primera vez a Argentina para participar del ciclo Primavera Club, del prestigioso festival Primavera Sound. Te contamos todo lo que tenés que saber.

El grupo escocés se formó hace más de 35 años en Bellshill, cerca de Glasgow, por Norman Blake, Raymond McGinley y Gerard Love. Se dieron a conocer con su estilo de guitarras con sonidos brillantes y limpios, armonías vocales que recuerdan a Big Star, The Byrds y Beach Boys, combinando melodías optimistas con toques melancólicos.

Su tercer disco, Bandwagonesque (1991), fue un hito: ganó el premio Album of the Year de la revista Spin, superando incluso a Nevermind de Nirvana, y dio clásicos como “The Concept”, “Star Sign” y “What You Do to Me».

Con más de cinco álbumes de estudio ha influido en artistas contemporáneos como Vampire Weekend o Phoebe Bridgers, quienes los describen como “la banda más pegajosa y genial que existe”.

Teenage Fanclub en Argentina: cuándo, dónde toca y entradas

Teenage Fanclub llegará a Argentina el 9 de septiembre para tocar en el C Art Media. Se espera que la banda repase sus mayores clásicos y presente canciones de su último trabajo Nothing Lasts Forever (2023).

Las entradas se encuentran disponibles en la página Enigmatickets.com.