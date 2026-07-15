Ningún postulante convenció y el Consejo volverá a buscar jueces laborales en Neuquén

El único que votó en disidencia fue Eduardo Sepúlveda, representante de los abogados de la provincia. Foto Florencia Salto.

El concurso para cubrir dos cargos de jueces laborales en Neuquén terminó sin ganadores. El Consejo de la Magistratura resolvió por mayoría declararlo fracasado, una facultad discrecional que tiene el organismo si considera que ninguno de los candidatos reúne las condiciones para el puesto.

Esta vez lo hizo después de haber entrevistado a diez postulantes y con el argumento de que brindaron respuestas «de carácter marcadamente genérico, neutro o evasivo, evidenciando una deliberada ausencia de posicionamiento claro y definición frente a dilemas técnico-jurídicos reales».

Gustavo Emilio Perazzolli, un abogado de 38 años que trabaja en un estudio jurídico de Neuquén capital, lideraba el orden de mérito provisorio del concurso. Había obtenido 38,46 puntos, entre la valoración de sus antecedentes y las notas que obtuvo en los exámenes escrito y oral. Le seguía Nicolás Ismael Tadeo, del equipo de relatores del Colegio de Jueces Laborales de Neuquén, con 37,13 puntos.

Luego de que fuesen entrevistados y cuando era el turno de conocer la calificación que recibirían, el consejero Alejandro Vidal (MPN) mocionó a favor de declararlo fracasado. A su voto se sumó Conrado Leszczynski (Juntos por el Cambio), Encarnación Lozano (MPN) y Andrea Paz (representante de los abogados). La única ausente fue Belén de los Santos (PJ).

Entre los argumentos, que quedaron plasmados en la acordada 60/2026, Vidal afirmó que si bien los postulantes acreditaron «una adecuada actualización teórica en materia normativa y jurisprudencial laboral en sus exámenes» en la entrevista tuvieron una «actitud omisiva».

Esto, dijo, «impidió a este cuerpo ponderar debidamente extremos sustanciales tales como la claridad en los criterios de interpretación, la independencia intelectual de cara al rol que aspiran asumir y, fundamentalmente, la comprensión del contexto fáctico necesario para la aplicación del principio tutelar de primacía de la realidad en las complejas dinámicas socioeconómicas y del mercado de trabajo de la provincia de Neuquén».

El presidente y vocal del TSJ, Evaldo Moya, acompañó la decisión de la mayoría.

El único que se pronunció en disidencia fue el consejero Eduardo Sepúlveda, que al igual que Paz, representa a los abogados de la provincia.

Señaló que los postulantes «reúnen los requisitos de idoneidad suficientes para cubrir los dos cargos en cuestión». Agregó que están «más que calificados» para ser jueces y que lo sucedido iba a desincentivar la participación en futuros llamados de los abogados y las abogadas de la matrícula.

La nueva convocatoria

El Consejo convocó a un nuevo concurso múltiple antes del receso. La inscripción será del 10 al 14 de agosto.

La evaluación técnica está prevista para octubre. Intervendrán como jurados Mario Fera, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y Luciano Zani, juez laboral en Junín de los Andes.

Si las designaciones se concretan, las vacantes se cubrirán recién a fin de año, ya que los pliegos ingresarán a la Legislatura, con suerte, en noviembre.