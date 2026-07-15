Autoridades de Tierra del Fuego recorrieron Vaca Muerta para conocer «de primera mano» la actividad no convencional

Autoridades del Ministerio de Energía de Tierra del Fuego realizaron una serie de recorridas técnicas por distintas instalaciones en Vaca Muerta, con el objetivo de conocer los procesos productivos y las tecnologías aplicadas a la explotación convencional y no convencional, proyectando aplicarlas en la provincia sureña en el futuro.

La visita fue parte de una agenda de trabajo desarrollada en Neuquén. En ese sentido, la ministra de Energía de la provincia, Gabriela Castillo, junto a la secretaria de Hidrocarburos, Julieta Balderramas, y la directora general de Fiscalización de las Operaciones Hidrocarburíferas, Ana Laura López, participaron de una visita a la empresa SAN S.R.L., acompañas por las autoridades de la compañía estatal Terra Ignis Energía.

Una vez en el lugar recorrieron la planta, especializada en el tratamiento y disposición final de residuos petroleros, donde observaron los procesos implementados para su gestión.

Posteriormente, las autoridades visitaron el centro de acopio y acondicionamiento de arenas de San Benito Energía, en cercanías de Añelo, y recorrieron la planta del área no convencional Aguada Pichana Este, operada por Total Austral, filial de Total Energies en Argentina.

Las autoridades del Ministerio de Energía de Tierra del Fuego durante su visita. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.

Durante la visita participaron de una reunión técnica sobre la operación de la planta de tratamiento y conocieron las distintas etapas del proceso productivo, desde la preparación de arenas para fractura hidráulica, la perforación horizontal y las tareas de flowback, hasta la limpieza de los pozos para su posterior puesta en producción.

Mediante un comunicado, la ministra de Energía, Gabriela Castillo, explicó: «Recorrimos las distintas etapas de la explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta para conocer de primera mano cómo funciona la actividad no convencional, una modalidad que hoy no tenemos en Tierra del Fuego, pero que representa un horizonte de desarrollo a futuro«.

«Conocer cada uno de los procesos, desde la preparación de arenas para fractura hidráulica hasta la perforación, la limpieza de los pozos y el funcionamiento de las plantas de tratamiento, nos permite incorporar herramientas y experiencias valiosas para seguir planificando el desarrollo energético de nuestra provincia«, concluyó.