Estado de rutas en Río Negro y Neuquén: Vialidad Nacional pide extremar las precauciones por lluvias, nevadas y derrumbes

Las condiciones meteorológicas continúan complicando la circulación en distintos sectores de Río Negro y Neuquén. Desde Vialidad Nacional solicitaron transitar con extrema precaución debido a lluvias, nevadas y desprendimientos de piedras registrados sobre la Ruta Nacional 40.

Uno de los puntos afectados se encuentra en el kilómetro 2094, en la zona de Muelle de Piedra, donde equipos de Vialidad Nacional trabajan en el despeje de la calzada tras un derrumbe de material rocoso.

Mientras se desarrollan las tareas, las autoridades recomiendan reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

Precaución en la Ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón

Otro de los sectores que estuvieron comprometidos se ubica en el kilómetro 1972 de la Ruta Nacional 40, entre San Carlos de Bariloche y El Bolsón, donde se produjo un desprendimiento de piedras que redujo parcialmente la calzada.

Desde Vialidad Nacional informaron que equipos viales despejaron el sector mientras efectivos de Gendarmería Nacional organizan la circulación para garantizar la seguridad de los conductores.

Además, continúa la inestabilidad meteorológica sobre ese tramo, con lluvias que dificultan las condiciones de transitabilidad.

Alertas por viento, lluvias y nevadas en la cordillera

En paralelo, se mantienen vigentes alertas meteorológicas para este 15 y 16 de julio en la cordillera de Río Negro y Neuquén.

El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla por viento fuerte y lluvias para la zona sur cordillerana, mientras que rige una alerta naranja por nevadas intensas para la zona norte cordillerana.

Las autoridades recordaron que es obligatoria la portación de cadenas físicas para circular por los caminos de montaña y recomendaron consultar el estado actualizado de las rutas antes de emprender viaje.

Ante este panorama, Vialidad Nacional reiteró el pedido de conducir con extrema precaución, respetar las velocidades permitidas y seguir las indicaciones del personal de seguridad desplegado en los distintos corredores viales.

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