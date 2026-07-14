Fuerte accidente en un yacimiento de Catriel: un trabajador petrolero quedó en grave estado tras una caída

Un fuerte accidente ocurrió en un yacimiento de Catriel este lunes 13 de julio. Un trabajador petrolero sufrió un caída y quedó en grave estado. Qué se sabe.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes del Sindicato de Petroleros Privados, un empleado de la empresa Suren cayó a una altura aproximada de 20 metros desde una torre mientras realizaba tareas en un equipo de perforación.

Producto del accidente, se activaron los protocolos de seguridad correspondiente. El joven trabajador fue derivado a Neuquén capital y fue intervenido quirúrgicamente en la Clínica Pasteur.

Hasta este martes a la noche, la última novedad sobre el parte de salud es que estaba internado en «estado delicado».

Reclaman en Catriel por el estado de la Ruta 151

La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, insistió en sus críticas al gobierno nacional por el estado de la Ruta Nacional 151 y precisó que durante el último fin de semana ese municipio asistió a 17 vehículos que sufrieron daños por el deterioro de la calzada.

«No se puede planificar una logística seria para Vaca Muerta, para el turismo o para el desarrollo general de la Patagonia si no contamos con conectividad ni con rutas con infraestructura acorde», afirmó la intendenta en declaraciones a LU19.