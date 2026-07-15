Necrológicas de hoy, miércoles 15 de julio de 2026

GRILLO, SUSANA ELENA Falleció en Neuquen el día 13 de Julio a la edad de 92 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 13 :00hs. En el Cementerio Central de Neuquen. SERVICIO SOCIAL CALF.

Alikanoff de Filadoro, María «Mashenka» Falleció en Neuquén, el 12 de julio de 2026. Susana Quiroga, Justiniano y Mariano Vila acompañan a la familia Filadoro en este doloroso momento. Nos deja a todos un recuerdo imborrable y el legado de la amistad de familias y la unión de los hermanos.

TORRES, JUAN RODOLFO Fallecio en General Roca a los 76 años de edad. Su esposa Silvina Bonazzola, sus hijos Pablo y Juan Alberto, su hermana Hilda, sus nietos y demas familiares participan de su fallecimento comunicando que sus restos velados en Sala Velatoria de calle San Juan 1894, seran destinados a cremacion el dia de hoy. Servicio PABLO CUETO Servicios Funerarios.

BUSIN Vda de LASTRA, MARIA ANGELICA (KETY) Falleció en Villa Regina a los 85 años. Sus hijos Karina y Alejandro, sus hijos políticos Daniel y Mariangeles; junto a sus nietos Rosario, Juan Pablo, Florencia, Gaspar y Candelaria; su hermano Tito, su hermana política y sobrinos; su cuidadora Johana y demás familiares comunican que sus restos velados en Sala 2 de Remedios de Escalada 85, recibirán sepultura ayer Martes a las 16.30 en el cementerio local. Servicio EMPRESA DEFLORIAN S.A.