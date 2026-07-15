Mundo Marino va con YPF Luz como socio energético para abastecer su demanda eléctrica

Mundo Marino cubrirá el 80% de su consumo eléctrico con energía del mayor parque solar del país. Foto gentileza.

Mundo Marino dio un nuevo paso en su estrategia de sustentabilidad al acordar con YPF Luz el abastecimiento del 80% de la demanda eléctrica de su parque de experiencias educativas, ubicado en San Clemente del Tuyú, mediante energía renovable generada en el Parque Solar El Quemado, en Mendoza.

El convenio, con una duración de cinco años, contempla el suministro de 2.400 MWh de energía renovable por año, un volumen equivalente al consumo eléctrico anual de aproximadamente 700 hogares argentinos.

La energía proviene del Parque Solar El Quemado, inaugurado recientemente, que cuenta con 305 MW de capacidad instalada y representa el 11% de la potencia solar instalada en la Argentina, consolidándose como el mayor parque solar del país.

«La protección de la biodiversidad y el cuidado de los ecosistemas son parte esencial de nuestra razón de ser. Por eso, incorporar energías renovables es una decisión natural, coherente con el compromiso que asumimos día a día», afirmó Andrea Cabrera, presidenta de la Fundación Mundo Marino.

«Este acuerdo nos permite elevar nuestros estándares ambientales y seguir aportando a la construcción de un futuro más sostenible. Además, estamos especialmente entusiasmados de poder hacerlo junto a otra organización argentina porque es un símbolo que refuerza el compromiso del país en esta dirección», explicó.

Con este acuerdo, ambas organizaciones refuerzan su compromiso con la transición energética y el desarrollo de una matriz eléctrica más sustentable en la Argentina. Foto gentileza.

Por su parte, el CEO de YPF Luz, Martín Mandarano, destacó: «Estamos felices de acompañar a Mundo Marino en este nuevo paso. Este acuerdo refleja cómo cada vez más empresas en Argentina eligen incorporar energía renovable en sus operaciones«, sostuvo.

«Desde YPF Luz, continuamos impulsando soluciones energéticas a medida que permiten a nuestros clientes contar con un suministro confiable y eficiente para potenciar su crecimiento», concluyó.

La iniciativa fortalece la política ambiental de Mundo Marino, cuyo trabajo se centra en la conservación de la biodiversidad, la investigación y la educación ambiental. Al mismo tiempo, consolida a YPF Luz como proveedor estratégico de soluciones energéticas renovables para grandes y medianos usuarios, una cartera que actualmente supera las 100 industrias abastecidas en todo el país.