Viviana Rivero con RÍO NEGRO: «En mis novelas, las mujeres siempre son personajes fuertes»

Viviana Rivero, la prolífica escritora cordobesa y una de las más leídas de la literatura argentina, vendrá a Neuquén con una original propuesta escénica hecha de música y palabras.



Se trata de “Relatos que transforman, historias que inspiran”, un encuentro en el que la autora, acompañada del músico Alejandro Scurti, cruzará las vidas de sus mujeres literarias con las vidas de mujeres de la vida real. Incluida la de ella, por cierto.



Una experiencia única que combina literatura, emoción y música en una charla inspiradora en la que Viviana Rivero invita al público a recorrer el universo de sus personajes más emblemáticos en un relato cercano, cálido y profundamente motivador.



Pensado especialmente para celebrar el mes de la mujer, “Relatos que transforman, historias que inspiran”, se presentará el próximo domingo 8 de marzo, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40, Neuquén). Entradas a la venta por sistema a través de protickets.comar o por en boletería de la sala.

“Es un gran desafío”, confiesa Viviana Rivero sobre esta propuesta que estrenará en Neuquén. “Vamos a hacer como una charla muy motivacional en la trataremos de descubrir la heroína que hay en cada una de nosotras”.



Rivero es autora de unas dieciséis novelas históricas románticas, todas ellas best-sellers, incluida la primera, Secretos bien guardados (2010). Editada por una pequeña editorial cordobesa, la novela fue un éxito de ventas inmediato, a tal punto que llamó la atención de Planeta que no dudó en ficharla. Desde entonces, construyó una sólida y exitosa carrera literaria que sobresale por lo prolífica: dieciséis novelas en dieciséis años.

Viviana Rivero publicó más de diez novelas, todas con gran éxito de público y ventas. Sus libros se han traducido al italiano y se editan en España, Colombia, México, Uruguay, Chile, Paraguay y Perú.

“La característica que tiene la mujer en mis libros es la de ser una mujer fuerte. A pesar de ser novelas históricas, que a veces en proponen una mujer medio tímida, frágil, virginal, ¿no? Donde el papel del hombre es importante. En las novelas mías, en cambio, la mujer es fuerte”, destaca Rivero en una extensa y amena charla telefónica con Diario RÍO NEGRO.

P: ¿La presentación va a girar en torno a tus personajes literarios?

R: No, no necesariamente. Voy a hablar de la mujer en general pero sí, vamos a hablar un poco de ellas porque sé que muchos de los que irán han leído mis libros y quieren encontrarse con alguna de las personajes que las ha motivado. A veces me escriben y me cuentan que tomaron decisiones drásticas en sus vidas y tiene que ver, por ejemplo, con Isabel del libro Y ellos se fueron.

P: Tu propia biografía también será parte, digamos.

R: Exactamente, vamos a hacer como una mezcla donde también trataremos de dejar un mensaje de cómo hacer para alcanzar los sueños. Antes de dedicarme a escribir, yo trabajé durante muchos años con grupos de mujeres buscando que puedan desarrollarse. También va a ir un poco de eso la charla.

P: Cuando te hicieron esta propuesta, ¿cómo le encontraste la vuelta?

R: No fue difícil porque es como que esto fuera algo donde involucré todas las áreas mías. Los libros, el trabajo que yo he hecho con los grupos de mujeres, mi propia vida que me ha llevado a tomar desafíos sin tener certeza alguna de cómo iba a resultar.

Antes de sentarme a escribir el que sería mi tercer libro, tomé todos mis juicios, fui al estudio de una amiga y le dije ‘tomá, seguí vos, tenémelos por un año, llévalos adelante por un año. Si me va bien, no vuelvo más. Si me va mal… ya te darás cuenta (risas)

Entonces le dejé todo mi trabajo a ella y durante un año yo me dediqué a escribir Y ellos se fueron, mi tercer libro. Yo venía con mis dos primeros libros que resultaron ser best-sellers: Secreto bien guardado, que tuvo la serie en Netflix; y Mujer y Maestra. Entonces para este tercer libro en vez de levantarme y ponerme los tacos para ir a Tribunales, me levantaba y me quedaba escribiendo en medias en mi casa. Este libro también fue un best-seller y entonces ya me quedé escribiendo.

P: ¿Qué te llevó a dedicarte a la literatura?

R: Yo me crie en una casa con un papá escritor (N. de la R.: Viviana Rivero es hija del escritor cordobés Pedro Adrián Rivero). Mi papá escribía, pero él no podía vivir de la literatura. Era un buen escritor, con premios ganados y todo, pero son pocos los que pueden vivir de la literatura. Él escribía de noche, escribía los fines de semana, y por supuesto, su esposa, mi mamá, no le causaba mucha gracia (risas) Entonces, ella nos decía a nosotros que aquí nadie va a seguir carreras que tengan que ver con la literatura como su padre, porque para loco ya está él (risas).

Entonces realmente nos parecía que no servía esa carrera como medio de vida y los tres hijos estudiamos otras cosas. Yo me dediqué a la abogacía. Yo ya tenía varios años de ejercicio y me iba bien en mi carrera, pero cuando descubrí lo que era escribir me cambió todo.

Yo empecé a escribir el que sería mi primer libro por hobby. No lo escribí pensando que se iba a vender ni nada parecido. Para mí era un gusto hacer eso. Nadie sabía que yo estaba escribiendo el libro. Ni siquiera mi papá, nadie sabía.

P: ¿Cómo fue esa primera experiencia literaria?

R: Tardó bastante, porque como era mi primer libro, y más una novela histórica, pasé mucho tiempo estudiando, buscaba los datos, me iba a las bibliotecas. En ese tiempo no era común sacar cosas de internet, por lo que me iba a leer los diarios del 1800, a la Biblioteca Nacional de Córdoba, o sea, la Biblioteca de la Facultad de Derecho, que es la más antigua que tiene el país. Así que me iba ahí, sacaba datos, pero yo no había hecho un taller literario. Cuando yo llevo el libro a la editorial no podían creer que era lo primero que escribía. Todo lo aprendí leyendo, todo lo que sé me lo enseñaron los libros.

P: Cuando tu madre dijo aquello de la literatura, ¿a vos te interesaba escribir?

R: No, me interesaba leer. Yo leía mucho. Y lo que me empezó a pasar fue que sentí que podía escribir como las autoras que estaba leyendo. Pero no encontraba un verdadero referente. Hasta que llegó a mis manos Suite francesa, un libro de Irene Nemirovsky, y me encantó todo lo que encontré en ese texto: le tema, el estilo, el tono, el uso de las palabras… todo.

Tiene una calidad tremenda en los temas sociales que trataba, la miseria humana en el medio de la guerra, una historia de amor, que no era una historia rosa. De repente tuve un referente, y me voy a animar.

Pero la realidad era que yo no estaba segura, no sabía, y de repente tuve ese referente literario que fue Irene Nemirovsky me encontró en un momento de mi vida en que mis chicos habían empezado la escuela primaria y yo tenía un poco más de tiempo de mi trabajo, del estudio jurídico, me quedaban unas horitas. Fue un momento de mi vida que se unió todo. Yo ya venía con ganas de hacer algo distinto y dije, bueno, creo que esto me va a dar satisfacción. Y lo disfruté muchísimo.

Finalmente lo publiqué en El Emporio del Libro, una editorial chica de acá de Córdoba, después de que las dos más grandes me rechazaran la novela. Me dijeron que no, nunca la llegaron a leer. Después eso cambió (risas)

El problema de una editorial pequeñita es que te cobra caro, muy caro, y que además no penetra en todo el país. No penetra en Buenos Aires, por ejemplo. Pero se vendió tanto ese libro que las editoriales grandes, que tienen sus informantes, se enteraron. Esta chica vende mucho, decían en las librerías de acá y ellos se pusieron en contacto conmigo.

Me acuerdo que en ese momento en mi familia teníamos que decidir: nos íbamos de vacaciones a Brasil o pagábamos la edición del libro. O sea, era caro editar un libro.

P: Evidentemente se quedaron sin vacaciones porque al libro lo editaste, ¿o pudieron hacer las dos cosas?

R: ¡Hicimos las dos cosas! Lo pagamos en cuotas y nos fuimos de vacaciones.

P: ¿Cómo te decidiste por el tipo de género histórico romántico, cómo fuiste encontrando ese nicho en el cual finalmente desarrollaste tu literatura?

R: Me crié una casa llena de libros y sin televisor porque mi papá decía que ese aparato nos hacía mal (risas). Entonces, nosotros leíamos todo el tiempo y por supuesto, leíamos… A veces yo leía hasta a Dostoievski y tenía, no sé, 10 años. Por supuesto que no entendía. Crimen y castigo para mí era un thriller: ay, lo van a atrapar, va a matar. Después lo volví a leer a los 40 años y dije esto se trata de otra cosa, de si el hombre nace mal o se vuelve malo.

Yo entendía lo que podía de los libros, pero me gustaba. Nos criábamos en el medio de cúmulos y cúmulos de libros. Entonces, yo leía de todo. Me gustaba la historia, me gustaban las películas, los libros históricos. En mi primer libro no iba a escribir una historia de amor, iba a ser una novela histórica que hablara de dos personas que les habían enseñado a odiarse y sin embargo encuentran un lugar libre de prejuicios y ellos llegan a entenderse.

Yo iba a hablar de una amistad entre dos personas , pero, cuando visito el Hotel Eden en La Falda, que es un hotel que sus dueños eran amigos personales de Hitler y tienen toda una historia ligada al nazismo, dije no, acá tiene que pasar una historia de amor porque te llamaba a eso, te imaginabas eso cuando ibas al hotel. Y entonces, ese libro se vendió también y era una novela histórica con mucha investigación, con una historia de amor.

P: Cuándo finalmente pudiste ver publicado tu primer libro, ¿qué sentiste que podía empezar a pasar con la literatura?

R: La literatura es algo tan fuerte, por lo menos para mí, que pasa por otro lado. O sea, es lindo ver tu libro pero lo más lindo es escribirlo. Tal vez si yo no publicara, lo mismo seguiría escribiendo.

