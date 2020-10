Cutral Co celebra los 87 años de su fundación con actividades virtuales

Este jueves 22, a las 9 habrá un acto en el monolito fundacional de Cutral Co. Las autoridades entonarán los himnos nacional y provincial, para luego colocar al pie del monolito una ofrenda floral. Finalizará la ceremonia con un minuto de silencio en homenaje a los primeros pobladores.

Después se dará paso a las actividades virtuales. Desde las 18, se verá la recreación del diorama "Cutral Co Naciente", a través de la página de Facebook, Instagram y canal de YouTube de la dirección municipal de Turismo.

A las 18:15 se exhibirá el video de una muestra fotográfica y quince minutos después se hará el video mapping en el monolito fundacional; a las 19 presentación del circuito naturaleza. Todo desde la página municipal de Turismo.

A 21, desde el Centro Cultural de Cutral Co empezarán las actividades culturales con la proyección del video "Danza Viva" que es una coreografía interpretada por bailarines de Cutral Co y Plaza Huincul; luego el video "Cutral Co, interpretado por el Ballet Foklórico Municipal. La música vendrá vía streaming por el grupo La Cuadra y la banda de cumbia Ke Pinta.

Por otra parte, desde la cámara de Comerciantes e Industriales de Cutral Co se especificó que este jueves 22 es "jornada laborable" por lo que se invita a embanderar los frentes de los locales, como modo de homenajear a los primeros pobladores.