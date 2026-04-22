Mapa | Dónde fue el accidente sobre la Ruta 7 en el que murió un motociclista: hay complicaciones en el tránsito en Neuquén

Un grave accidente se registró este miércoles sobre la Ruta 7 en el camino de Neuquén a Centenario. Según las primeras informaciones, un camión impactó contra la motocicleta y el hombre, de unos 40 años, murió en el lugar.

El accidente ocurrió en el sector conocido como Cañadón de las Cabras, más precisamente a la altura del puente de barrio Mercantiles. Debido a las pericias que realiza la Policía y Fiscalía en el lugar, el tránsito en la zona sufre complicaciones.

Si bien el impacto ocurrió en la zona del barrio Mercantiles, antes del nudo del Tercer Puente, las filas de vehículos se formaron hasta el ingreso a Raul Alfonsin y Leloir, a la altura del hipermercado Coto.

El operativo de seguridad mantiene la calzada reducida mientras trabaja la fiscal Guadalupe Inaudi y el personal de Criminalística.

Lo que se sabe del accidente sobre Ruta 7 en el que murió un motociclista en Neuquén

Aunque la Policía de Neuquén mantiene el hermetismo hasta finalizar las pericias, las primeras informaciones indican que un camión habría impactado a la moto, provocando el despiste fatal. Según trascendió, el conductor del rodado menor murió de forma instantánea.

Debido a que los peritos aún trabajan sobre la cinta asfáltica, el tránsito seguirá con complicaciones severas durante las próximas horas.