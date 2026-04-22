Río Negro y el CFI presentaron financiamientos para el desarrollo tecnológico y productivo

El gobierno de Río Negro, en trabajo conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), presentó en Bariloche dos herramientas de financiamiento para el desarrollo tecnológico y productivo regional.

Se trata del Fondo de Innovación del CFI y el programa provincial Desafíos Rionegrinos, que presentaron el gobernador Alberto Weretilneck y el secretario General del CFI, Ignacio Lamothe, en una actividad realizada en el Instituto Balseiro.

Weretilneck enmarcó estas iniciativas en un contexto global atravesado por el debate sobre la seguridad energética, donde la energía nuclear y el gas vuelven a posicionarse como ejes centrales para el desarrollo. Destacó el rol estratégico de la Argentina en ese escenario y subrayó que “Río Negro se proyecta como un punto clave en la producción y exportación de energía, a partir de nuevos desarrollos vinculados al GNL y el petróleo”.

El mandatario remarcó que “no son promesas ni utopías, son realidades, y tenemos que apoyarnos para que esta oportunidad no se pierda”.

Lamothe, destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y el organismo para avanzar en este tipo de iniciativas. Destacó el acompañamiento en «proyectos productivos» y valoró que «este fondo de innovación es un instrumento fundamental orientado a su sostenimiento, atendiendo a inversiones que tengan a la investigación y al desarrollo como componente principal”.

Desafíos Rionegrinos pone una inversión de $400 millones

El programa Desafíos Rionegrinos busca canalizar las capacidades de universidades y organismos científico-tecnológicos para dar respuesta a problemáticas territoriales y productivas concretas, promoviendo la articulación entre el conocimiento y su aplicación directa en el territorio que promueva el desarrollo de distintos sectores y actividades que coexisten en las distintas regiones de la provincia.

Con una inversión total de 400 millones de pesos, el programa prevé financiamiento de hasta 40 millones de pesos por proyecto mediante aportes no reembolsables y con un plazo máximo de ejecución de 12 meses.

La iniciativa contempla dos líneas específicas, orientadas tanto al desarrollo productivo como a los desafíos del sector público, con el objetivo de fortalecer la competitividad PYME, la modernización del Estado y sectores estratégicos como energía, agroindustria, salud, ambiente e inteligencia artificial; articulando de esta manera el sector público y el sector privado con planificación estratégica, en el marco del rumbo que tiene la Provincia.

En términos operativos, el programa se estructura a partir de la construcción de un Banco de Desafíos Rionegrinos, donde actores del sector público y privado presentan problemáticas concretas que luego son abordadas por universidades e instituciones científicas mediante soluciones tecnológicas. Una política transversal e innovadora que busca ampliar su alcance a cada territorio. Este proceso incluye instancias de convocatoria, evaluación técnica independiente y selección por mérito, priorizando proyectos con alto impacto territorial y transferencia efectiva de conocimiento en plazos acotados.

Asimismo, la iniciativa define diez ejes estratégicos que orientan la innovación en la provincia, entre ellos gobernanza ambiental, petróleo y gas, energía nuclear, gestión del agua, minería, transformación digital, inteligencia artificial, riesgo de desastres, agroindustria y salud. Este enfoque permite ordenar la inversión en ciencia y tecnología en función de prioridades productivas, ambientales y sociales, alineadas al desarrollo sostenible de Río Negro.

El CFI impulsa un Fondo de Innovación

El Fondo de Innovación del CFI se presenta como un instrumento complementario destinado a empresas tecnológicas y startups innovadoras con fuerte componente de Investigación y Desarrollo (I+D), orientado a acompañar compañías con hasta siete años de antigüedad.

Durante la jornada también se formalizaron acuerdos para la tecnificación del riego, convenios de coavales entre Fogario y el Fondo de Garantía CFI, además de mesas de trabajo, encuentros técnicos con empresas y un espacio de intercambio con egresados de la Escuela de Formación del CFI. La presentación del proyecto está bajo la órbita de la Secretaría de la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades del Ministerio de Educación de Río Negro.