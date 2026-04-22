Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este jueves 23 de abril en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén este jueves 23 de abril

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios

CALF indicó que el corte programado para este jueves será:

Zona: Aledaña a Río Senguer entre: Leguizamón y Bosch; Gatica entre Río Senguer y costa del Río limay y en zona Bombeo EPAS entre Leguizamón y Río Senguer.