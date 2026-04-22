Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este jueves 23 de abril en Neuquén
La interrupción en el servicio eléctrico será por mantenimiento integral de la red, poda preventiva y renovación de equipamiento. Los detalles y horarios del corte.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén este jueves 23 de abril
Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios
CALF indicó que el corte programado para este jueves será:
- Zona: Aledaña a Río Senguer entre: Leguizamón y Bosch; Gatica entre Río Senguer y costa del Río limay y en zona Bombeo EPAS entre Leguizamón y Río Senguer.
- Horario: De 08:30 a 12.30 h.
- Motivo: Mantenimiento integral de la red, poda preventiva y renovación de equipamiento para optimizar la calidad del servicio.
- Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.
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