Neuquén despliega su “territorio literario” en la Feria del Libro con una apuesta ampliada

La provincia de Neuquén participa en la 50 edición de la Feria del Libro (gentileza)

Neuquén ya instaló su territorio literario en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se abrirá este jueves 23 de abril, con un despliegue que duplica el del año pasado y que busca consolidar su presencia en la principal vidriera cultural del país.

La 50° edición de la Feria del Libro, uno de los eventos editoriales más importantes de Latinoamérica.

Desde el Salón Ocre de La Rural, la delegación de las seis provincias patagónicas desembarcó con más de 115 autores y una agenda que incluye unas 40 presentaciones, en una estrategia que apunta a mostrar que la producción local trasciende el paisaje y se afirma como una identidad cultural diversa y en expansión.

Una presencia que crece y se diversifica

El espacio provincial exhibe cerca de 2.000 libros de 27 editoriales, con un catálogo que reúne casi 200 títulos representativos de la producción neuquina, en una propuesta que combina narrativa, poesía, literatura infantil y ensayo.

La directora general de Artes del Espectáculo, Paula Boyer, destacó en diálogo con radio UNCo CALF el impacto de las jornadas profesionales, donde libreros de distintos países ya mostraron interés en la oferta local, consolidando una incipiente proyección internacional.

Según relató, delegaciones como la de Uruguay adquirieron decenas de ejemplares en los primeros días, lo que refuerza la percepción de que la literatura neuquina gana terreno más allá del ámbito regional.

Una agenda con identidad y memoria

La programación incluye presentaciones de obras recientes y colecciones del Fondo Editorial Neuquino, junto con títulos que abordan desde la narrativa contemporánea hasta la historia patagónica, en un cruce que refuerza la diversidad temática

Entre las actividades se destacan publicaciones que recuperan memoria histórica, como antologías poéticas vinculadas a la dictadura, así como propuestas orientadas a las infancias y al testimonio social, ampliando el alcance de la propuesta cultural.

También participan sellos independientes de distintas localidades, lo que aporta una mirada federal y fortalece el entramado editorial con una fuerte impronta de producción regional.

El Día de Neuquén como punto central

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Uno de los momentos más relevantes será el 3 de mayo, cuando se celebre el Día de Neuquén en la feria, con actividades institucionales, presentaciones y propuestas artísticas que buscarán sintetizar la presencia provincial en el evento.

Esa jornada incluirá música en vivo, degustaciones de productos regionales y la presentación de obras destacadas del catálogo oficial, en un formato que combina literatura con otros lenguajes culturales.

Para la organización, la participación en la feria no se limita a la venta de libros, sino que constituye un gesto de soberanía cultural, en un espacio donde durante tres semanas la provincia busca posicionar su voz dentro del mapa editorial latinoamericano.

Las propuestas literarias

Entre las primeras actividades se destacan la presentación de Renata, de María Martha Paz; la Colección de Narrativas del Fondo Editorial Neuquino con las obras Mar que no guarda nada, de Ricardo Costa, Aimé, de Rafael Urretabizkaya junto a Wille Arrúe, y la Trilogía de Antologías de Neuquén, producto de una convocatoria del Círculo de Escritores Neuquinos, coordinada por Graciela Ríos Lobos.

También se presentará 50 años por 60 poetas. Voces patagónicas contra la Dictadura, una publicación que recupera memoria y compromiso desde la poesía.

Durante la segunda semana, la programación sumará nuevas propuestas con fuerte diversidad temática. Habrá títulos vinculados a la narrativa contemporánea, la infancia, el bienestar, la historia patagónica y el testimonio social, entre ellos Narrativas Urgentes; ÑUKE; De amores de bordes y de límites; Patagonia Tierra Mítica; Los asistentes de Seño Irene y Adopción: Entre Saberes.

También se presentarán catálogos editoriales de sellos regionales como Cosa Seria Libros, Cultural La Rueca y Las Guachas de San Martín de los Andes.

Uno de los momentos centrales en el stand provincial será el domingo 3 de mayo, el Día de Neuquén. Previsto en la Sala Horacio González, incluirá actividades institucionales y la participación musical de la artista neuquina La Valenti, consolidando la presencia provincial en uno de los eventos culturales más importantes de habla hispana.

La programación también contempla homenajes y acciones especiales, como la celebración del cumpleaños de la reconocida autora María Cristina Ramos, con la presentación del catálogo de Ruedamares y un reconocimiento institucional. Además, se desarrollarán charlas sobre identidad local, memoria colectiva e inclusión, ampliando el alcance cultural de la propuesta neuquina.