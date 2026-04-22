La Cámara Federal liberó dos veces en cuatro meses a un presunto líder narco de Regina

La Cámara Federal de Roca dispuso en dos oportunidades, entre diciembre de 2025 y abril de 2026, la excarcelación de Miguel Bejarano, alias «Tomi Wallas», señalado como presunto líder de una organización narco que operaba en Regina. El acusado había sido detenido el 4 de noviembre de 2025 junto a otros integrantes de una banda investigada por distribución de cocaína y marihuana, lavado de activos, tenencia de armas de guerra y otros hechos violentos en el Alto Valle.

Una causa de más de tres años

La investigación fue impulsada por el Ministerio Público Fiscal de la Nación y permitió reconstruir el funcionamiento del grupo, además de detectar un marcado crecimiento patrimonial de sus presuntos jefes.

Según la pesquisa, la causa comenzó luego de publicaciones en redes sociales donde Bejarano exhibía dinero en efectivo y joyas. Los fiscales también advirtieron sobre propiedades y vehículos que habrían sido incorporados sin justificación económica.

Durante los allanamientos se secuestró droga con la inscripción «Rey del Sur», una marca que luego apareció en otro importante cargamento de cocaína decomisado en Rosario.

Dos fallos de excarcelación

El 17 de diciembre, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, presidida por Mariano Lozano, ordenó la liberación de Bejarano y de otros imputados pese a la prueba reunida en la causa.

Meses después, Bejarano fue detenido nuevamente por amenazar a efectivos policiales que habían participado de la investigación. Según consta en el expediente, les dijo: «Cuídate milico puto», mientras era trasladado.

Sin embargo, volvió a recuperar la libertad por decisión de los jueces Mariano Lozano y Richard Fernando Gallego.

En su voto, Lozano sostuvo: «No veo que los comportamientos descriptos atribuidos a Bejarano prediquen suficientemente de que a través del amedrentamiento de los funcionarios policiales que puedan declarar como testigos en el juicio, o de otro curso de acción, obstaculizará la pesquisa».

La investigación sigue abierta

La causa continúa en trámite ante la Justicia Federal de General Roca. La investigación es dirigida por el área de transición de la UFGR, conjuntamente con la Procuraduría de Narcocriminalidad, siendo sus titulares los fiscales Claudia Frezzini y Diego Iglesias, respectivamente