Mañana de 7°C y ráfagas de 50 km/h: así estará el tiempo este miércoles en el Alto Valle
El otoño se asienta en la región con una jornada de mucha amplitud térmica. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un miércoles 22 de abril con cielo parcialmente nublado y viento persistente en las ciudades de Neuquén y Río Negro.
El Alto Valle transita un miércoles marcado por el aire fresco y la presencia del viento, un combo clásico de esta época del año. Según el reporte oficial, la jornada comenzó con un marcado descenso de la temperatura, obligando a los vecinos de Neuquén, Cipolletti y Roca a salir con abrigo reforzado.
A diferencia de otros días, el viento del oeste será el gran protagonista del amanecer, perdiendo fuerza a medida que el sol logre calentar el ambiente. Te contamos acá el detalle del pronóstico para hoy miércoles 22 de abril.
Cronograma del miércoles: del frío al viento en el Alto Valle
Si tenés planes para hoy, prestá atención a cómo evolucionará el clima en las próximas horas:
- Mañana (La franja más complicada): Con una mínima de 7°C, el viento del sector oeste sopló con velocidades constantes de hasta 31 km/h, pero con ráfagas que alcanzaron los 50 km/h. Este fenómeno generó una sensación térmica mucho más baja durante el ingreso escolar y laboral.
- Tarde: las condiciones tenderán a estabilizarse. El viento disminuirá su intensidad, permitiendo que el termómetro trepe hasta una máxima de 19°C. Será el momento más agradable del día, con un cielo parcialmente nublado pero con mayor presencia de sol.
- Noche: la nubosidad será variable y la temperatura comenzará a descender nuevamente de forma gradual, preparando un amanecer de jueves también frío.
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