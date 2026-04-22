Mañana de 7°C y ráfagas de 50 km/h: así estará el tiempo este miércoles en el Alto Valle

El Alto Valle transita un miércoles marcado por el aire fresco y la presencia del viento, un combo clásico de esta época del año. Según el reporte oficial, la jornada comenzó con un marcado descenso de la temperatura, obligando a los vecinos de Neuquén, Cipolletti y Roca a salir con abrigo reforzado.

A diferencia de otros días, el viento del oeste será el gran protagonista del amanecer, perdiendo fuerza a medida que el sol logre calentar el ambiente. Te contamos acá el detalle del pronóstico para hoy miércoles 22 de abril.

Cronograma del miércoles: del frío al viento en el Alto Valle

Si tenés planes para hoy, prestá atención a cómo evolucionará el clima en las próximas horas: