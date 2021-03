Cutral Co empezará con la compactación y desguace de vehículos secuestrados que no sean reclamados

En Cutral Co se comenzará con el desguace y compactación de los vehículos y motos que fueron secuestrados en operativos de control. Antes de llegar a esta instancia, desde el Juzgado de Faltas se convoca a las vecinas y vecinos que quieran regularizar el pago de las multas, y liberar así los rodados. De lo contrario, se dispondrá su destrucción total.

Hasta el momento, todos los autos, camionetas, camiones o motocicletas que son secuestradas por diferentes infracciones –falta de documentación personal y del vehículo- se alojan en el predio que tiene la División Tránsito de la policía provincial en Plaza Huincul y en el área rural de Filli Dei.

Sin embargo, el gran número de rodados que permanece alojados y a la espera de ser retirados hace que ya no exista más lugar para acomodarlos. En Cutral Co desde diciembre de 2020 existe una ordenanza –la 2697- que especifica cómo se debe proceder en estos casos.

Desde la Policía se informó la cantidad de expedientes que están iniciados, según los vehículos que existen en el depósito –hay otros que se tramitan en el municipio de Plaza Huincul- para que se pueda localizar a sus propietarios.

“La idea es que la gente pueda venir a retirarlos porque hasta ahora, permanecen a resguardo. Se tiene que regularizar su deuda que generó la infracción y el posterior secuestro”, describió la jueza de Faltas de Cutral Co, Ana Stempin.

Las razones por las que no se abonan las multas que permitan liberar los rodados son múltiples, tal como detalló la funcionaria. Los infractores aducen que es elevado el costo de las multas, o porque no tienen todos los documentos del auto a su nombre. En el caso de los secuestros de motocicletas, uno de los planteos es que el padre o la madre no quieren retirarla porque el que conducía era el hijo o la hija y prefieren que quede en depósito.

Sin embargo, esto ya no continuará de esta manera. La ordenanza, que fue sancionada en diciembre del año pasado es clara y especifica las razones por las que se realizará el desguace o compactación.

En esta primera etapa se anuncia la puesta en vigencia de la norma y se hace el llamado a las personas que tienen sus vehículos secuestrados. En el artículo 6º de la ordenanza, se indica que debe existir una notificación por infracción o falta –conducir sin la licencia correspondiente, no contar con el seguro contra terceros obligatorio, o la documentación del vehículo-.

Aquí figura que, si el vehículo no es retirado en el plazo de 180 días corridos, desde el depósito del vehículo se podrá requerir al Registro Nacional de la Propiedad Automotor la información completa, sobre la situación registral, y Gendarmería Nacional para que verifique pedidos de secuestro o retención.

Una vez que se intime a la persona, tendrán un plazo de quince días corridos para reclamar el rodado.

“Las multas pueden ser abonadas con un plan de pago. Y hay que recordar que incluye también a los autos que está en la vía pública, en estado de abandono”, subrayó la funcionaria.

En algunos casos, recordó que los vehículos tienen faltas de tránsito que datan desde 2012 y se les cobra a “valores históricos”.

En cuanto a los valores vigentes a este año, la jueza de Faltas, especificó que el valor punto es de 220 pesos. En consecuencia, la falta de licencia de conducir o sin seguro obligatorio o estacionar en un lugar no permitido, implica para el infractor 4.400 pesos; motociclistas que no usan el casco tienen 30 puntos, es decir 6.600 pesos; al igual que estacionar en doble fila.

Los montos se incrementan si se trata de la conducción con alcoholemia positiva. Según la graduación alcohólica, la escala punitiva va desde los 100 a los 600 puntos: 22 mil pesos a 132 mil pesos. Es por esta razón que se habilitan los planes de pago.

Las personas que deseen ponerse al día, pueden acudir de lunes a viernes de 8 a 13. Hay teléfono de atención por Whatsapp 2994842369 o en el fijo 4963280.