Dakar: el argentino Terranova ganó la sexta etapa

A fuerza de insistir Orlando Terranova terminó con una sequía de más de seis años en el Dakar y consiguió una tan sorpresiva como valiosa victoria en autos en la sexta etapa de la prueba que se disputó en Riyadh, donde pasaron cosas importantes en quads, con el abandono del campeón Manuel Andújar que le permitirá a Pablo Copetti pelear mano a mano por el títulp con Alexander Giroud.

Nasser Al-Attiyah, quien lidera la general de los autos desde la primera etapa, tomó todos los recaudos posibles en una etapa complicada porque los participantes tuvieron que transitar e medio de las huellas que dejaron en el parcial anterior las motos y los quads. La figura de Toyota hizo todo bien, completó el Top 10 y sacó más diferencia porque aprovechó los problemas que tuvieron Sebastien Loeb y Lucio Álvarez.

Terranova completó la etapa en 3h 06m 45s, superando a Matthias Ekstrom y a Yazeed Al Rajhi, después que quedaron relegaron los que largaron adelante, por caso Loeb, Álvarez y Henk Lategan, quien ganó el quinto parcial. Loeb fue sexto en la etapa, con la que se cumplió la mitad de la prueba, en un sorpresivo lugar 31; Sebastián Halpern terminó 32; Álvarez, 33, y Juan C. Yacopini, 34. Más atrás todavía quedaron los afamados Carlos Sainz, 42, y Stephane Peterhansel, 43.

Al-Attiyah sigue al frente de la general, con buena diferencia y nuevo escolta, porque Al Rajhi avanzó al segundo lugar, a 48m 54s. Bajó al tercero Loeb, a 50m 25s y cuarto Álvarez, a más de una hora. Después aparecen Jakub Przygonski, Vladimir Vasilyev, Terranova, Martín Prokop, Halpern y Vaidotas Zala.

En quads la noticia fue el abandono del campeón Andújar, quien protagonizó un accidente al terminar adentro de un enorme pozo que dejaron los camiones. Si bien no sufrió lesiones, no pudo completar la etapa que ganó Aleksandr Malsimov, escoltado por Alexander Giroud, Sebastien Souday y Copetti. Séptimo el debutante Francisco Moreno.

Giroud sigue al frente de la general, superando a Copetti por 4m 52s, por lo que afuera Andújar la pelea será mano a mano por el título. Después, Maksimov, a 36m 15s; Kamil Wisniewski, y Moreno. En el séptimo lugar aparece Carlos Verza.

Daniel Sanders volvió a la victoria en motos, después de superar a Sam Sunderland y Matthias Walkner. Undécimo Luciano Benavides y en el lugar 16 su hermano Kevin, quien se está despidiendo del título.

Sunderland se mantuvo como líder de la general de las motos. Lo siguen Walkner, a 2m 39s, y Sanders, a 5m 35s. En el octavo lugar sigue Kevin Benavides, a 24m 56s, y decimoséptimo su hermano Luciano.

EL ÚNICO REGIONAL QUE COMPITE EN EL DAKAR

David Zille suma kilómetros con su acertado paso a paso y completó en el Top 15 la sexta etapa de su primera experiencia en el Dakar, la prueba en la que está participando con un Can Am del numeroso equipo South Racing. De esa forma avanza en la general de la categoría side by side.

Zille completó otro impecable trabajo, que le permitió superar a varios rivales y terminar en el lugar 15, a 20m 17s de Marek Goczal, quien se impuso en el parcial después de superar a Rodrigo Luppi De Oliveira, líder de la general, y a Sergei Kariakin.

Después de los problemas en la segunda etapa, donde perdió más de tres horas y quedó 30 en la general, Zille empezó a recuperar y se encuentra en el lugar 16, aunque cerca de varios de sus rivales, por lo que se ilusiona con avanzar un poco más.