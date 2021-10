Dante, Iván Noble, Rafo Grin, teatro y más música: la guía de shows del fin de semana

El destacado I

Iván Noble

Neuquén & Bariloche

Este viernes, las 21, en el Casino de Neuquén (entradas a través de www.entradauno.com; y el sábado, a las 20:30, en Camping Musical Bariloche (entradas a través www.eventbrite.com.ar. Entre el 2020 y 2021, Iván sacó tres nuevas canciones: “Quien no es una bomba de Tiempo?”, “A donde quieras que estes viajando” y “Caronte”, que formaran parte de su nuevo trabajo “El arte de comer sin ser comido”.

El destacado II

Dante

En Neuquén

Dante, uno de los máximos exponentes del hip-hop y el R&B en nuestro país, llega a Neuquén acompañado por toda su banda, para hacer un recorrido por su extensa carrera solista y con Illya Kuryaki. El encuentro será este sábado, a las 20, en el Cine Teatro Español (Av. Argentina 235). Artista invitado: Zezé Nou. Puntos de venta: Flipper: (Av. Argentina 179). Via Web: https://livepass.com.ar.

4° Festival Provincial de Jazz

Viernes

A las 20 horas en Cine Teatro Español

Entrada por orden de llegada

Contratempo Jazz

Es una formación que Su repertorio se nutre principalmente de standards de jazz, con predominancia de estilo swing de los años ‘30 al ‘50, mientras que también agrega algunos clásicos del Bossa Nova, como complemento.

Mono León Fusión

Compositor y guitarrista patagónico que explora los sonidos de la música más diversas, sus primeras incursiones fueron en el rock.

Spell on You

Es un proyecto musical que fusiona soul y blues con elementos de chill out, jazz y funky. También géneros que marcaron las pistas de las décadas del 70s, 80s y 90s con temas bailables.

A las 20, en Casa del Bicentenario de Junín de los Andes

Oniria

Es una agrupación que desarrolla su música dentro del género «Jazz Contemporáneo», la propuesta del cuarteto es instrumental, y plasman un lenguaje musical único.

El Galpón Trío

Desde sus inicios el proyecto está dirigido hacia la música fusión, con especial énfasis en las composiciones y en una identidad artística.

Sábado

A las 19 en Centro de Convenciones de Villa la Angostura

Calalú

Es un proyecto musical original de jazz argentino relativamente nuevo radicado en San Martín de los Andes. Una propuesta de música de raíz argentina, donde se perciben los toques, ritmos y colores de la música rioplatense pero dentro de un género que abre las puertas a una variedad de influencias que trascienden las fronteras.

Zig Zax

Es un ensamble de saxofones compuesto por alumnos, ex alumnos y profesores de la escuela superior de música de San Martin de los Andes con un repertorio ecléctico y original.

Blueberry

Aborda una música instrumental con gran carga de improvisación e influencias del latin jazz, funk, blues y bossa nova.

Domingo

A las 19, en el Centro Cultural Gregorio Álvarez de Plaza Huincul

The Jazz Union

Banda oriunda de Plaza Huincul y Cutral Co. Jazz tradicional y moderno que interpreta standard y canciones de su propia autoría.

Bay Swing

Es un trío femenino que versiona melodías que sonaban en épocas doradas del jazz americano y francés (desde los ’20s a los ‘50s).

Euterpe

Trío musical instrumental que nace con el impulso de generar un espacio particular de exploración y experimentación musical, con estilos como Jazz fusión, música latina y europea, y música popular.

22° Festival Intenacional de Percusión de FCP

Viernes:

15 hs. Concierto: Parada- Frette (Marimba y vibráfono) y Ensamble de Percusión del IUPA. (Auditorio, entrada gratuita).

18 hs. Concierto: Bestiario (Dúo de percusión y proyecciones) (Auditorio, entrada gratuita);

21 hs. Concierto: En obra (Ensamble Percusión FCP) (Espacio Cultural).

Sábado:

21 hs. Concierto: Bestiario, Christian Frette, Damián Bonesi y Samanta Casarramona, Fabián Gallina, Ángel Frette, Lisandro Parada, Ensamble de Percusión FCP, Jansel Torres, Percusión Latina y Caribe FCP (Espacio Cultural).

Localidades en venta

La entrada general para los conciertos de viernes y sábado a las 21, posee un valor de $400, con descuentos para jubilados y alumnos y docentes del IUPA. La misma se puede adquirir en la Secretaría de FCP (Rivadavia 2263), de lunes a viernes de 9 a 19 y sábado de 10 a 13.

Teatro & Música

Ámbito Histrión

“El trencito de la alegría”

Este viernes, a las 21:30, Crash Teatro vuelve a escena con “El trencito de la alegría”, con la dirección de Pablo Todero y las actuaciones de Pablo Cosa, Martín Pedersen, Pablo Di Lorenzo y Facundo Selva Reserva de entradas al 299 4530771.

“¿Y usted quién es?”

Este sábado, a las 21:30, una nueva función de esta obra producida por la compañía Crash Teatro. Texto de Ignacio Domínguez sobre texto original de Christian Cardozo, dirección de Pablo Todero y las actuaciones de Eugenia Allub, Verónica Fallik, Ariel Azcurra y Juan Fontana. Entradas: $700. Reservas al 0299-154530771.

Ámbito Histrión

Chubut 240, Neuquén

El Arrimadero

“Adicta a vos”

Teatro

Este viernes, a las 20, vuelve a escena esta obra de Marcos Carnevale, con dirección y puesta en escena de Leandro Stepanchuc y las actuaciones de Natalia Barber, Fernanda D’Argenio, Camila Norro, Caro Sancho y Cintia Veliz. Entradas $700. Reservas al 2994155215.

Rafo Grin

Música



Este sábado, a las 21, Rafo presenta su nueva banda conformada por Wilson Maza (teclados y voces), Gena Peralta (guitarras y voces) y Nico Coronado (percusión) con la cual revisitará canciones de sus discos solistas “Como sobrevivir en un mundo toxico” e “Hijo de un hombre sin piel” y “Sustentable” junto a “Los Mortales Pasajeros” incorporando nuevos ritmos a su música. También habrá lugar para el estreno de nuevas músicas creadas por Rafo en estos últimos años. Artista invitada: Maitén Seage.

Entradas en venta sólo por transferencia bancaria o Mercado Pago a los teléfonos 2994160858 y 2995 18-8503.

El Arrimadero

Misiones 234, Neuquén

Club de Arte "El Biombo"

“Vos y mi memoria”

Teatro

Este sábado, a las 20, se presenta el espectáculo “Vos y mi Memoria”. El equipo está integrado por Gastón Krahulec, Nora Costanzo, Claudia Gómez Luna y Fernanda Gómez Murillas. El diseño de sonido lo realizó Federico Urdinez y, tanto la iluminación como la asistencia, Claudia Britos. Sebastián Torasso, voz y texto del campo sonoro y César Manosalva, fotografías. Reservas al teléfono 2984204553.

Club de Arte “El Biombo”

Rodhe 1464, Roca

Deriva Teatro

“El fuego frío”

Teatro



“Irina García” es invitada a disertar sobre la luz en un simposio de física. Pero en la sala hay un problema organizativo con la sonidista quien se encuentra realizando trabajos que no estaban previstos. Esta confrontación provoca a la conferenciante, quien nos brindará una increíble disertación inesperada. La disertante vive una experiencia transformadora junto a la empleada del teatro, intentando volver ilesa y continuar con su ponencia. El público entra en un viaje primordial junto al personaje, buscando la luz y sus múltiples lecturas, físicas, filosóficas y poéticas. Siendo la luz, el comienzo de cualquier manifestación creada en el universo esperamos generar más preguntas que respuestas.

Este sábado, a las 21:30, con entrada a la gorra.

Actúan: Verónica Cardozo y Julia Verussa. Dramaturgia y dirección: Verónica Martínez Durán.



Deriva Teatro

Samiento 841, Neuquén

Te.Ne.As.

Patagonia Trap

Este viernes, a las 19, batallas de freestyle y más. Bono contribución: $500 anticipado - $600 en puerta.

Reservas y anticipadas: 2995773637



“Luna roja”

Este sábado a las 21, estrena “Luna roja” con la dirección de Claudia Daglio. Bono contribución: $1000 anticipado - $1500 en puerta.

Reservas y anticipadas: 2995806868

“Entre lo que digo y lo que hago”

Este domingo, a las 21, Claroscuro Compañía presenta “Entre lo que digo y lo que callo”. Bono contribución: $750. Reservas y anticipadas: 2996 55-4762. Función a beneficio de Te.Ne.As.

Leguizamón 1701, Neuquén.

Ensambles de la Filarmónica de Río Negro

Piltri Quinteto

En El Bolsón

Piltri Quinteto presenta un nuevo concierto en El Bolsón La cita musical será este sábado 23 de octubre a las 21:00 en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario “Eva Duarte de Perón”. El programa ofrecerá música de Mozart, Sibelius, Dvorak y Gershwin así como ritmos latinoamericanos y folklóricos. Las entradas gratuitas pueden retirarse en el lugar del concierto.

Bronces del Atlántico

En Viedma

Este viernes, a las 21, el Ensamble Filarmónico Bronces del Atlántico realizará un concierto en el Centro Municipal de Cultura de Viedma. El programa de concierto incluirá música de géneros variados encontrándose obras de Johann Strauss, Jacques Offenbach, Fats Waller, Juan Tizol, así como clásicos como “La Pantera Rosa” , “Rapsodia Bohemia” y “La vie en Rose”. Las entradas gratuitas pueden retirarse en la boletería del Centro Municipal de Cultura de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20.

Ensambles de Cuerdas

En Cipolletti

Este viernes, a las 20, en el Complejo Cultural Cipolletti se presentarán los ensambles Cuerdas del Alto Valle y Cuerdas Patagónicas junto al compositor, arreglador y violinista Ramiro Gallo. “Barrio Sur” es el nombre del espectáculo que ofrecerá un recorrido musical del que se destacan tangos de Piazzolla, Troilo, Gobbi y del propio Ramiro Gallo, así como algunas pinceladas de música folklórica.

La entrada, que es gratuita, se retira en la boletería del Complejo Cultural de miércoles a domingo de 11 a 21 o en ccc.cipolletti.gob.ar.

Casa de la Cultura de Roca

“Sangre y suspenso”

Teatro

Este viernes, a las 21, C.T. Producciones presenta la comedia teatral “Sangre y suspenso”. Un muerto, muchas dudas y algunas pistas, quizás muchas. Una de ellas fue. La muerte, la sospecha, la intriga, vergüenza y muchos secretos que salen a la luz cuando no siempre se quiere rebelarlos.

En Sala II con entrada general a $700, socios $600. Reservas: 2984634471

Lucas Aguilera Grupo

Música

Este viernes, a las 21:15, tres grandes bandas locales: Lucas Aguilera Grupo junto a Tabula Rasa y Mode. Podrán escuchar sus repertorios conformados por canciones propias.

En el Patio cultural con entradas anticipadas y socios a $400 y $450 en puerta.

“Océano Mar”

Danza teatro

Este sábado, a las 20, se presenta “Océano Mar”, danza y palabras encarnadas por cuatro mujeres de distintas generaciones.

En Sala II con entradas anticipadas y socios a a $600; en puerta, $650.

Musicxs Autoconvocadxs

Música

Este sábado, a las 21:15, vuelve el ciclo que convoca a musicxs locales y de la región. En esta ocasión podrán ver a Ultraterreno y Numen.

En el Patio Cultural con entradas anticipadas y socios a $400; en puerta, $500.

Varieté de circo

Este domingo, a las 18, Varietpe de circo: números de las diversas disciplinas circenses. Un espectáculo para toda la familia. No olvidar llevar tu tasa porque se servirá té y café como invitación.

En el Patio cultural con bono contribución de $300 y galera consciente.

Cineclub TYO

Cine

Este domingo, a las 20, se podrá ver “La habitación del hijo” (2001) de Nanni Moretti.

En Sala II con bono contribución a $350; estudiantes y socios, $250.

Teatro a la carta

Teatro

Este domingo a las 20:30, los actores ponen en escena una serie de juegos de improvisación teatral con diferentes estilos, utilizando como principal recurso las propuestas de los espectadores. Siempre es diferente.

Apto para todo público. En el Patio cultural con entradas nticipadas y socios $500. En puerta, $700.

Casa de la Cultura

9 de Julio 1043, Roca