Rafo Grin vuelve a El Arrimadero: viejas canciones para un nuevo mundo

Un gran guitarrista que estará rodeado por grandes músicos. Rafo Grin vivirá un encuentro junto con Wilson Maza, Nico Coronado y Gena Peralta y será la presentación oficial con público de su nueva banda: un recorrido por sus tres discos y en un formato novedoso en la carrera del músico.

La cita será este sábado, a las 21, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234, Neuquén). Las entradas, a 800 pesos, están a la venta solo por transferencia bancaria, Mercado Pago o a los teléfonos 2994160858 y 2995 18-8503 y también en la sala este miércoles de 17 a 19:30.

Para esta ocasión, Rafo Grin presentará a su nueva banda, quienes, junto a músicos invitados, las canciones de sus discos con Los Mortales Pasajeros, "Como sobrevivir en un mundo tóxico" (2015) y "Sustentable" (2018); como así también las de su "Hijo de un hombre sin piel" (2020), su trabajo solista. Habrá un recorrido el folclore argentino, la música montevideana, el folk rock y, por supuesto, el blues. También habrá lugar para el estreno de nuevas músicas creadas por el artista. La artista invitada esa noche será Maitén Seage.

En diálogo con RÍO NEGRO, Rafo Grin imaginó como será esa noche:

P: "Ya no sos el porfiado del blues" sino que te animaste a incursionar o mixturar en otros géneros musicales ¿Es así?

R: Bueno, en principio no creo que alguna vez haya sido el porfiado del blues (risas), pero claramente dediqué muchos años a ese género que me marcó para siempre y que quizás en esa etapa en la que era más chico y me estaba haciendo camino en la música, no me animaba a correrme de ese género, pero es solo un tema de madurez personal y prejuicios de ese tipo que era hace unos 15 años atrás, ya no.

"Karma Shuffle", por Rafo Grin

P: ¿Que se podrá escuchar este sábado?

R: Voy a hacer un pequeño recorrido por mis tres discos hasta el momento, pero con la particularidad de que se escucharán nuevas versiones y adaptaciones de aquellos viejos temas. También tocaremos algún homenaje a los músicos que me gustan y me influenciaron y también estrenaré dos temas inéditos.

P: Sin “mortales” ni “infernales”, ¿quiénes van a ser este sábado entonces?

R: Este grupo con el que voy a debutar no son Los Infernales. Esta banda que en principio vence a fin de año por eso digo en broma que se llama "Proyecto cortoplacista", parodiando a los emprendimientos empresariales que destruyen el planeta: en esta ocasión vuelvo a reflotar mi nombre como solista, como aquella vez en el 2014 cuando edité mi primer disco "Como sobrevivir en un mundo tóxico".

P: ¿Cuánto tiempo de ensayo requirió el nuevo espectáculo?

R: Dos meses de ensayo, en encuentros de tres horas. El show será de una hora y media, aproximadamente.

P: ¿La edad de los músicos influyo en algo o el encuentro entre ustedes no tuvo que ver necesariamente con eso?

R: No sé si la edad tenga tanto que ver. Lo que sí influyó muchísimo en la estética musical de este proyecto es la heterogeneidad musical de mis compañeros de banda: son músicos que tocan jazz, música brasilera, funk y otras músicas. Todas esas influencias de ellos mezclado con mi bagaje de cosas del blues, el rock and roll, el folk rock y la música montevideana dio como resultado un repertorio muy rico y muy disfrutable para nosotros.

P: ¿Cómo es volver a escena todavía en pandemia?

R: Vuelvo contento, pero con mucha cautela por toda la situación que nos tocó vivir y este nuevo mundo en el que vivimos actualmente y que a mi modo de ver aún no está muy claro hacia dónde va y si esta pandemia ha terminado del todo. Me cuido y me preparo para disfrutarlo bajo todos los protocolos pertinentes en esta etapa de la pandemia.

Siguiendo con la trilogía "Canciones sueltas en pandemia", Rafo Grin presentó su versión de "Tarea fina", de Los Redondo, junto a Alejandro Toro (acordeón a piano), Sebastián loto e Irving (pads, teclados).

P: ¿De qué manera estás haciendo música en este tiempo, colabora con tu inspiración?

R: Sigo priorizando el juego y el disfrute. Muchas de mis creaciones nacen de estar improvisando sin pensar en nada más que pasar un buen momento. A veces las canciones ajenas me sirven como disparador para comenzar algunos temas. En mi caso la inspiración tiene que ver con mi estado de ánimo, cuando estoy equilibrado, en armonía y contento ahí salen naturalmente las músicas y las letras, a diferencia de los grandes músicos que admiro que han escrito sus grandes obras en los peores momentos de sus vidas.

P: ¿Cómo es ser "sesionista", el encuentro con otros músicos y como es tu tarea individual?

R: Me gusta mucho participar y aportar ideas en los proyectos de otros colegas y lo hago habitualmente. En este momento, estoy tocando con la cantante neuquina Maitén Seage, que está de vuelta viviendo en la ciudad y ya hemos hechos un par de shows.

En el caso de los sesionistas en mi proyecto, más allá de que me gusta que cumplan esa función profesional de estudiar los temas y que estén a disposición de mi proyecto, me gusta mucho que se involucren en las canciones proponiendo arreglos, ideas, orquestaciones, pero, por sobre todas las cosas y es casi una condición, sine qua non que disfruten y la pasen bien tocando conmigo y estén cómodos en el proyecto, sino no hay forma de lograr hacer buena música.

P: Uno de tus últimos intereses musicales pasan por la música instrumental e incidental, ¿qué te interesó de este tipo de músicas?

R: Siempre disfruté de la música sin letra ni voces. En mi caso, surgió de un estado personal un tanto melancólico en el que estuve a comienzos de este año. Agarrar mi guitarra criolla y tocar melodías, ideas para desahogarme me fue muy útil y sanador. Tengo unas cuantas creaciones instrumentales producto de esta práctica terapéutica y que quizá se inmortalicen en un futuro disco.