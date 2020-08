Dar es dar: donación de plasma, el otro efecto de la Covid

Anteayer, Matías Pessoa Dulsan se convirtió en el primer riocoloradense que dona plasma. Él, su mujer y su hijo hubieran querido compartir ese podio del altruismo. Pero Matías fue el único que pudo. Y ya tiene turno el próximo lunes para volver a hacerlo.





Su mujer había sido madre hace poco, y el hijo, de 17 años, no había generado anticuerpos suficientes. Así que ninguno de ellos pudo seguirlo.

“En mi caso tenía una mayor cantidad de anticuerpos, pero mi hijo de 17 años, que también estaba dispuesto a donar, había transitado la enfermedad de forma más leve por lo que no había generado tantos anticuerpos y no pudo donar”, explica Matías que viajó desde Río Colorado a Roca para poder cumplir con el proceso. En total, asegura, todo le llevó dos horas.

Matías desea que más personas se sumen a donar porque es importante para ayudar en su recuperación a pacientes activos y en este sentido llevó tranquilidad a los posibles donantes.

“La gente no debe tener miedo. En mí caso, cargué combustible antes de salir y después en la clínica ya me esperaban, así que con la única persona que tuve contacto en todo el viaje fue con la técnica que me sacó la sangre”.





Con respecto al proceso, relató: “te sacan la sangre, la filtran, separan el plasma y la sangre vuelve al cuerpo, por lo que pasadas 72 horas se puede volver a donar. Lo que obtienen es una bolsita de plasma un poco más grande que las que tradicionalmente se utilizan para la donación de sangre. Es de destacar además el excelente trato en la clínica.”

“Me consultaron si quería volver a donar y les manifesté que sí, que me dieran un tiempito para volver”, indicó Pessoa resaltando que espera que esto sea de ayuda en esta difícil situación y triste momento.



Contagiados



En marzo Matías tuvo algunos síntomas de una gripe fuerte. Pero en aquel momento, Salud tenía otros criterios para casos sospechosos (eran otros síntomas, o haber tenido contacto con alguien que hubiera viajado). Como en ese momento Matías no cumplía con estos criterios, no se realizó el hisopado. Sin embargo, unas semanas más tarde, su suegra, quien desde enero se encontraba residiendo con ellos, también presentó síntomas y por ser una persona de riesgo fue sometida al test: dio positivo, igual que Fernanda, la mujer de Matías.

Cuando se enteraron de la campaña de donación de plasma, fue Fernanda quien se interesó en el tema, y junto a Matías comenzaron a averiguar por los pasos y requerimientos para poder donar. Sin embargo ella, por haber sido madre hace pocos meses, no calificó. Pero al escuchar cómo habían sido los casos en su casa, desde la clínica roquense Juan XXIII le pidieron si podía acercarse junto a su hijo. Le explicaron a Matías que podían tratarse de casos positivos por contacto estrecho, como se denomina, según los nuevos criterios de salud a quienes conviven con personas que dieron positivo y que presentaron algún síntoma.





Ante esta situación Matías y su hijo Víctor no dudaron en viajar hasta Roca cumpliendo todos los protocolos y con todas las garantías que le ofrecieron desde la clínica, donde ni siquiera los hicieron esperar y procuraron que solo tuvieran contacto con la técnica encargada de extraerles la sangre.

Matias indicó que no demandó más de dos horas su visita a la clínica, la que incluyó el análisis de la sangre, para ver si habían generado anticuerpos. Finalmente, Víctor no pudo. Pero Matías sí. Y en pocos días más, volverá a viajar a Roca con la esperanza de ayudar a alguien a recuperarse.



Datos sobre la donación de plasma



El plasma será obtenido a través de la donación voluntaria y altruista. Podrán ser donantes las personas mayores de 16 años y menores de 65, de sexo masculino y si se tratara de mujeres no deberán contar con antecedentes de gesta ni abortos. Las personas recuperadas que no hayan recibido transfusiones y que su alta médica haya operado en un lapso no mayor a los 28 días y deben prestar su consentimiento informado.

A todos los postulantes voluntarios de les realizará un tamizaje de anticuerpos a través de un test rápido para certificar cualitativamente la presencia de anticuerpos; una evaluación médica que incluya análisis clínicos para descartar infecciones transmisibles por sangre, y un hisopado para PCR-COVID-19 para excluir infección activa o reinfección en el paciente.





La extracción de sangre para la obtención de plasma puede realizarse por dos métodos. Mediante una aféresis mecánica en aparato espacial para este tipo de extracción y por extracción de sangre completa, centrifugación, separación del plasma y reinfusión de glóbulos al donante, acompañado de líquido que compense la pérdida del volumen donado.

Es importante remarcar que la utilización de Plasma de convaleciente de COVID-19 se encuentra en etapa experimental. Su uso con fines terapéuticos aún no cuenta con una evidencia estadísticamente comprobable de eficacia.

Es por eso que el uso en el territorio provincial debe ajustarse a algún ensayo clínico autorizado o al protocolo de uso compasivo.

Este uso tiene como fin aliviar la situación de pacientes infectados, evitando progresión a formas complicadas o graves y generar datos de calidad que permitan encontrar una asociación significativa entre uso de plasma y recuperación de pacientes con enfermedad en curso.