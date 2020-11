¿De qué se ríe, señor ministro?

Dr. Ginés González García:

Su incapacidad y mentira lograron algo único en estos tiempos que corren. Primero, creer en infectólogos que mintieron y hoy no aparecen, están escondidos y no dan la cara. Segundo, usted fue el que también dijo que el virus no llegaría a nuestro país.

Los hechos están a la vista: hoy hay más de 1.300.000 contagiados y más de 36.000 muertos, y usted todavía no renunció, a pesar de que el gobierno tuvo muchos meses para acomodar un sistema de salud que tiene falencias desde hace décadas.

Ministro, alguien va a tener que dar explicaciones a todos los argentinos por la incapacidad suya y de gran parte de su equipo, ya que no estuvieron a la altura en esta parte triste de nuestra historia.

Nos comparamos con países como Suiza, Chile, España, una auténtica burla para muchas familias que perdieron seres queridos.

Federico Montes de Oca

DNI 30.258.583

Roca