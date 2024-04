Crece la conciencia ambiental en Argentina, faltan vías de participación

La preocupación por la contaminación del agua, el cambio climático y otros problemas derivados como la deforestación o la falta de tratamiento adecuado de residuos, tienen un lugar importante en el interés y las percepciones de los argentinos, en especial de ciudades medianas y pequeñas. Sin embargo, muchas veces no encuentran en sus gobiernos los canales necesarios para participar en el mejoramiento de la situación y la comunicación de las medidas que se adoptan no es la adecuada.

Así se desprende de la reciente encuesta y una serie de informes que realizó la Fundación Colsecor, una entidad ligada a numerosas cooperativas de servicios (en especial eléctricos y de comunicación) de todo el país.

La entidad realizó un relevamiento sobre 1.465 personas representativa de ciudades pequeñas, medianas y grandes de todas las regiones del país sobre las principales percepciones y actitudes de los argentinos en temas medioambientales.

Entre los datos más salientes figuran que un abrumador 94% de los consultados definió que el ambiente debe ser cuidado “cueste lo que cueste” y que los principales responsables son las comunidades, en un 79%, el municipio (79%) y las personas individualmente consideradas (78%). En este marco, Debates dialogó con la abogada especializada en el tema, Natalia Langer, que asesora a la entidad.

“Hubo varios datos de la encuesta que me llamaron la atención: uno es la cantidad de gente que por su cuenta separa los residuos y, en las ciudades pequeñas, composta. El otro es la conciencia comunitaria: yo pensé que se iba a apuntar sobre los gobiernos nacionales o provinciales, pero no es así. Como que cambió la percepción de echarle la culpa al otro o esperar todo del gobierno y hay como una idea que desde la comunidad, el gobierno local y los individuos cada uno puede aportar su granito de arena. Yo hablo de responsabilidades comunes pero diferenciadas: no es la misma responsabilidad la del municipio o la provincia que la del ciudadano común, pero hay mayor responsabilidad”, sostiene.

Pese al interés en temas ambientales, pocos (menos del 8%) participan. Casi el 20% estaría dispuesto si hubiera o se difundiera mejor cómo hacerlo. “Ahí el análisis nos dice que está fallando la comunicación, hay un interés por participar que no se está canalizando”.

El cambio climático

A nivel nacional, el cambio climático lidera las preocupaciones medioambientales, con un 17,9% de las preferencias, y es especialmente considerado muy importante por los mayores de 60 años y en mayor medida a las mujeres. Al mismo tiempo, su impacto pareciera ser más visible en las ciudades medianas, de entre 35.000 y 100.000 habitantes, porque la preocupación por este tema es mayor (15,8%) que en las grandes urbes, donde la calidad del aire es la principal preocupación, y en las más pequeñas, donde la disposición de los residuos y la calidad del agua está al tope de la agenda. Langer estima que la mayor preocupación de los adultos mayores por el cambio climático tiene que ver con su experiencia de vida. “Ellos han vivido en carne propia cómo ha ido variando las temperaturas y cómo se ha modificado el ambiente, sobre todo si han vivido mucho en un solo lugar. Ver cómo se pasa de calores extremos al frío, o como vemos ahora cómo epidemias como el dengue, que eran propias de lugares cálidos como el noreste del país, se va extendiendo. Ellos tienen mayor punto de comparación: recuerdan cómo era el clima y el ambiente cuando eran chicos, por ejemplo”, señala la abogada ambientalista.

En cuanto a lo valorativo, un 94% considera que el medio ambiente debe ser protegido “cueste lo que cueste”, que el deterioro ambiental afecta su calidad de vida (93,4%) y que en los últimos años el deterioro de la naturaleza en el lugar donde viven ha empeorado, en todo el país (90,4%). Para el politólogo Mario Riorda, director del estudio, “este elevado nivel de apoyo es importante, no sé si esto ya implica posturas de cambio de hábitos, pero hay potencialmente una conciencia ambiental que está consolidándose diariamente, de a poco” entre los argentinos.

El agua, escasa y en peligro

La segunda preocupación, especialmente en ciudades medianas y entre los hombres de todas las edades, es la calidad y disponibilidad del agua. A nivel general, un 13% considera que la contaminación es el segundo problema ambiental más importante. Esta inquietud tiene más impacto en los varones (36% lo considera el problema ambiental más importante), especialmente en la franja de edad entre 25 y 39 años. En las localidades pequeñas, de menos de 10.000 habitantes, la brecha de quienes piensan que el cambio climático es más importante que la contaminación del agua es menor que en las grandes ciudades.

“Creo que hay una conciencia creciente de que Argentina es uno de los reservorios de agua más importantes del mundo, está 16 en un ránquing mundial, especialmente por el acuífero Guaraní (que comparte con Brasil, Paraguay y Uruguay), los glaciares y ríos. Ese recurso tiene un valor incalculable y vemos como a través de distintas legislaciones y políticas algunos se apropian de un lago o se autorizan explotaciones mineras que contaminan ríos o ponen en riesgo glaciares. Creo que, sobre en los jóvenes, avanza la idea de desarrollo sostenible, que hay formas de uso de los recursos más sustentables. Obviamente que obligan a inversiones mucho mayores y tienen mayores costos, pero hay experiencias en otras partes del mundo de desarrollo de actividades mineras, por ejemplo, en forma más sustentables, con reutilización del agua”, explica la abogada Langer. En este sentido, destaca que la encuesta demuestra que cada vez más personas vinculan el cuidado del ambiente con su calidad de vida. “Ya no es como pensaban muchos que cuidar el ambiente era preocuparse por el arbolito y el pajarito. Hay cantidad de enfermedades producidas por virus y contaminantes presentes en el agua, y por eso tener un buen ambiente es también cuidar la salud. ¿Cómo hubiera sido el manejo de la epidemia de dengue si hubiésemos tenido políticas de reducción de gases de efecto invernadero y programas de adaptabilidad al cambio climático? A lo mejor hoy los hospitales y clínicas no estarían tan abarrotados” agrega Langer.

Un análisis de la fundación Colsecor respecto al agua recuerda que el avance poblacional y la urbanización de áreas rurales cercanas a los ríos, además de la actividad agroindustrial, están entre las principales fuentes de contaminación del agua. Recuerda el estudio de la Universidad de Río Negro sobre los afluentes del río Negro, en el Alto Valle, que demostró el alto nivel de contaminación producido por la concentración poblacional y el desarrollo de actividades agrícolas, industriales y de hidrocarburos en la cuenca, con vertidos ilegales contaminantes que generaron acciones judiciales. El estudio agrega que un 78% de los encuestados consideran a industrias y empresas “muy o algo responsables” del cuidado ambiental.

Disposición de residuos

El sondeo revela también interesantes conclusiones sobre la disposición y tratamiento de residuos. Según la encuesta, casi la mitad de los argentinos realiza algún tipo de separación de sus desperdicios domiciliarios. Al ser consultados cómo lo hacen, un 58% indicó que deja papeles y cartones por separado, mientras un 57% dijo hacer lo propio con los envases de vidrio. El 51 señaló que separa los plásticos, mientras el 41,3% dispone los desperdicios secos todos juntos. Respecto de los residuos orgánicos un porcentaje similar, 50,3% separa los residuos orgánicos y son las mujeres más propensas que los hombres a realizar estas tareas.

“Este fue uno de los datos más sorprendentes de la encuesta. En las pequeñas ciudades, por ejemplo, es muy importante la cantidad de personas que asegura compostar sus residuos orgánicos. Existe esta conciencia de separar lo húmedo de lo seco, de reaprovechar como abono eso que se tira. Hay bastantes políticas públicas respecto a esto”, señala Langer.

Entre quienes no separan sus residuos, la enorme mayoría declaró que se deba a la falta de costumbre (48%) y otro buen porcentaje aludió a la falta de dispositivos de recolección cerca de su casa (26,1%) con lo cual existe un mensaje hacia las autoridades para mejorar en este tema.

Residuos electrónicos

Una de las razones por la cual la Fundación Colsecor lanzó este estudio nacional se debe a un proyecto, todavía en elaboración de un plan para concientizar sobre el tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos, un problema que crece con la expansión de la tecnología. “Estos dispositivos, que si están en la casa o se disponen en sitios apropiados no generan problema, pero dejados en un basural son un enorme foco de contaminación, ya que la humedad, el calor, y otras condiciones climáticas van oxidando materiales y se comienzan a liberar productos químicos altamente tóxicos que pueden llegar a las napas de agua o a la vegetación”, advierte la abogada ambientalista. Si bien la enorme mayoría de los encuestados declaró que deja sus Residuos de Aparatos Eléctricos y electrónicos (RAE) en contenedores especiales o en sus casas, un 19% los deja en la calle. Un 42% señaló que en sus localidades no existen espacios específicos para residuos electrónicos, situación que se agrava en localidades de menos de 100.000 habitantes.

Esto es especialmente importante cuando muchos de los componentes de estos aparatos pueden ser neutralizados o reutilizados para otros fines, aunque el aparato ya está obsoleto. “Hay toda una tendencia a nivel global que llamamos minería urbana, donde la basura de algunos es la materia prima de otros. Muchos pueden reaprovechar circuitos, el cobre de los cables, el litio de las baterías en desuso. Eso además genera trabajo, hay muchos emprendimientos y fundaciones que ya están trabajando con estos temas”, finaliza Langer.