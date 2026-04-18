La caída de Orbán y el fin del veto húngaro: qué gana Europa y qué significa para España

Armando Alvares Garcia Júnior

Péter Magyar, vencedor de las elecciones húngaras, pronuncia un discurso el pasado 7 de marzo. Istvan Csak/Shutterstock

El 12 de abril de 2026 Hungría vivió un vuelco electoral sin precedentes. Péter Magyar, líder del recién creado partido Tisza, obtuvo el 54 % de los votos y 138 escaños en el Parlamento unicameral de 199 miembros.

Viktor Orbán, cuyo partido Fidesz cayó al 38 % con 55 representantes, reconoció la derrota y llamó al vencedor para felicitarlo.

La participación ciudadana rozó el 78 %, la cifra más alta desde la transición postcomunista, evidenciando un hartazgo colectivo frente a años de clientelismo, concentración mediática y estancamiento económico.

Esta ventaja le confiere a Tisza la capacidad de reformar la Constitución y derogar las llamadas “leyes cardinales” que Fidesz diseñó para perpetuar su dominio.

Las prioridades del nuevo Gobierno

Con esa supermayoría, el nuevo Gobierno podrá restablecer la independencia judicial, garantizar el pluralismo de medios y crear las condiciones exigidas por Bruselas para desbloquear los 18 000 millones de euros retenidos por presuntas irregularidades en el Estado de derecho y en la gestión de fondos estructurales.

Durante más de una década, Budapest utilizó el principio de unanimidad en política exterior como palanca para frenar iniciativas comunitarias. Orbán vetó repetidamente paquetes sancionadores contra Moscú, desde restricciones al crudo ruso hasta limitaciones al transporte marítimo fantasma. También obstaculizó créditos de emergencia para Kiev, incluidos los 90 000 millones de euros previstos para evitar el colapso financiero de Ucrania mientras resistía la invasión.

Estas acciones debilitaron la respuesta europea a la agresión rusa, aunque también aislaron a Hungría del núcleo de la Unión, convirtiéndolo en un actor alineado con intereses externos más que con los valores compartidos de los Veintisiete.

El ascenso de Magyar abre una vía para revertir esas trabas. Su programa prioriza el cumplimiento de los hitos impuestos por la Comisión: reforma del sistema de nombramiento de jueces, auditoría de contratos públicos y garantía de acceso a la información.

Ejecutar esas medidas permitirá liberar los recursos congelados y redirigirlos hacia inversiones en carreteras, escuelas y hospitales que han sufrido años de subinversión. Asimismo, la ayuda militar y económica a Ucrania podrá fluir sin objeciones húngaras, reforzando el flanco oriental de la OTAN y dificultando la capacidad de Rusia para sostener su campaña.

Para la institución comunitaria, el cambio supone un alivio estratégico. La supermayoría elimina la posibilidad de que un solo Estado bloquee decisiones en materia de sanciones, política de defensa o ampliación. Países de los Balcanes occidentales ven acelerada su perspectiva de adhesión, mientras que los debates sobre migración ordenada y seguridad cibernética ganan previsibilidad.

Ursula von der Leyen ha destacado que el retorno de Hungría al consenso comunitario mejora la eficacia del Consejo Europeo y fortalece la posición de la Unión frente a potencias que intentan explotar sus divisiones.

En el plano ideológico, el triunfo de Tisza erosiona la red transnacional que Orbán alimentó para sostener fuerzas iliberales. A través de fondos, think tanks (laboratorios de ideas) y líneas de crédito, el régimen húngaro financió a partidos y movimientos afines en toda Europa.

Adiós a los préstamos para Vox

En España, Vox recibió 9,2 millones de euros en préstamos de una entidad bancaria budapestina vinculada al entorno gubernamental, recursos utilizados en campañas electorales recientes. Con la salida de Orbán del poder, ese canal de financiación se seca, dejando a la ultraderecha española menos respaldada por estructuras externas y obligándola a buscar alternativas nacionales.

Para Madrid, el escenario trae ventajas tangibles. La liberación de los fondos de cohesión significa que comunidades autónomas con déficits de infraestructura podrán acceder antes a partidas para autovías, plantas de desalinización y mejoras ferroviarias.

Los presupuestos plurianuales de la Unión, antes retenidos por vetos húngaros, se aprobarán ahora con mayor celeridad, inyectando liquidez en proyectos de transición energética, como parques eólicos marinos y redes de hidrógeno.

Además, las investigaciones sobre la financiación húngara de Vox añaden presión reputacional y judicial sobre el partido, lo que puede limitar su margen de maniobra y condicionar su papel en el debate público español.

Ese contexto reduce parcialmente la capacidad de las narrativas abiertamente hostiles al proyecto europeo para marcar la agenda y ofrece al Gobierno más espacio político para avanzar en acuerdos comerciales, programas de cooperación científica e iniciativas sociales, aun cuando el peso electoral de la ultraderecha siga dependiendo sobre todo de dinámicas internas.

Los sectores productivos también se benefician. Empresas catalanas de tecnología de la información han manifestado interés en licitaciones húngaras, mientras que compañías vascas de maquinaria industrial ven renovadas oportunidades en el mercado centroeuropeo tras la llegada de fondos europeos destinados a la mejora de la competitividad.

Asimismo, la estabilización del entorno institucional húngaro reduce el riesgo percibido por inversores españoles que consideran expandir sus operaciones en la región.

El triunfo de Magyar no es un ajuste menor: es un impulso decisivo que reordena prioridades, restaura credibilidad y muestra que los designios de un bloque pueden cambiar cuando la ciudadanía exige responsabilidad y transparencia.

Armando Alvares Garcia Júnior, Profesor de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.