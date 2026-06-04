Lionel Messi, 20 años de película en la Selección Argentina y un sexto capítulo Mundial

La historia de Lionel Messi en los Mundiales representa una porción ínfima en su extraordinaria carrera. Son apenas 26 de los 1.155 partidos que lleva como profesional, pero arman una novela con todos los matices. Ya tiene la ansiada copa y sabe cuánto pesa, pero va por más. El capitán de la Selección Argentina parece indestructible y por eso entregará un bonus track. Un capítulo que seguramente será el último y al que llega, ¡al fin!, sin presiones.

Desde la imagen de Messi en Alemania 2006, sentado en el banco de suplentes, sin minutos en cancha y como testigo privilegiado del fatídico Cambiasso por Riquelme que marcó a José Pekerman y terminó con la ilusión de Argentina, hasta el Messi vestido con túnica negra en Qatar 2022, pasó absolutamente de todo. A la película le queda el sexto episodio. Y lejos está de ser para acumular sus fantásticas estadísticas: el objetivo es defender la corona con el alma.

Junio está marcado a fuego en la vida del 10. Nació el 24 de 1987 y debutó en un Mundial el 16 de 2006. Reemplazó a Maxi Rodríguez a los 29’ del segundo tiempo, a los 33’ asistió a Hernán Crespo para el 4-0 y a los 42’ hizo su primer gol en el 6-0 contra Serbia. Más adelante llegó la eliminación ante Alemania y Leo cerró el torneo con apenas tres presencias.

Con Dieo y Sabella en el banco

Maradona fue uno de los 42.000 asistentes en el Arena AufSchalke de Gelsenkirchen cuando Messi debutó con gol en la Selección. Y a esa altura, nadie imaginaba que el DT de Sudáfrica 2010 iba a ser Diego. El 19 pasó a ser 10 y referencia en un equipo que ilusionó a todos, pero chocó, otra vez, con la potencia germana. Lionel jugó los cinco partidos y no anotó goles.

“La tercera es la vencida” fue una frase que se instaló fuerte en la previa de Brasil 2014. Y la historia cerraba por todos lados, porque la Selección de Alejandro Sabella no tuvo sobresaltos en las Eliminatorias y llegó en punto caramelo, aún con un gigante mundial como dueño de casa. No pudo ser: el Scratch fue humillado por Alemania, que también tuvo la fortaleza de vencer en la final a la Albiceleste. Leo estuvo a la altura y hasta recibió el premio como mejor jugador (4 goles y 1 asistencia, en 7 partidos). Pero no hubo título y su mirada clavada en la copa recorrió el mundo.

Renuncia y amargura rusa

A partir de ahí llegó el momento más doloroso de Messi en la Selección. En la madrugada del 27 de junio de 2016, largó un letal: “Ya está, se terminó para mí”. Fue después de perder la segunda final de la Copa América ante Chile, aunque se arrepintió rápido y volvió el 1 de septiembre.

La historia no cambio demasiado porque Argentina desembocó en Rusia 2018 con incertidumbre y polémicas entre el plantel y el cuerpo técnico comandado por Jorge Sampaoli. Messi jugó los cuatro partidos, anotó un gol, dio dos asistencias y también falló un penal, en medio de una producción floja que terminó con el 3-4 ante Francia en octavos.

La gloria, desde el Maracaná hasta Qatar

Si algo dejó el torneo de tierras rusas fue la presencia de otro Lionel, Scaloni, quien pasó de tener un papel secundario a DT principal. Y llegó la revolución, con una conquista clave en la Copa América ganada en el Maracaná y ante Brasil en 2021. Ese título hizo un clic en un equipo que se soltó y dio espectáculo.

En Qatar, Messi sacó a relucir su mejor versión. Jugó todos los partidos, anotó 7 goles, dio 3 asistencias y fue líder. La cinta no le pesó, se peleó con rivales, defendió a los suyos y lideró a un campeón inolvidable. La quinta función fue perfecta, digna del mejor final, pero no. Habrá más. Y existe la posibilidad de que sea soñado.