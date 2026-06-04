Evitó una tragedia: un colectivo con 41 pasajeros quedó al borde de un barranco

Un colectivo de la empresa Leader quedó varado durante varias horas en la Ruta 6 por la zona de Pampa Tril, a unos tres kilómetros de la Ruta Nacional 40, luego de quedar enterrado y sufrir una rotura mecánica durante la noche del miércoles.

Según se informó, la unidad transportaba una importante cantidad de pasajeros cuando quedó detenida alrededor de las 22. La situación obligó a desplegar un operativo de asistencia en el que participaron los Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil y personal de la Municipalidad local con una motoniveladora para intentar liberar el vehículo.

Las tareas demandaron varias horas de trabajo y recién cerca de las 3 de la madrugada lograron sacar el colectivo y restablecer la circulación. Durante todo ese tiempo, los pasajeros permanecieron en el lugar a la espera de una solución para continuar viaje.

El hecho volvió a poner en debate las dificultades que enfrentan los servicios de transporte en sectores alejados del norte neuquino, donde las condiciones climáticas y el estado de algunos caminos suelen complicar la circulación, especialmente durante la temporada invernal.