Hay un segundo detenido por el femicidio de Agostina Vega: vivía en la casa de Barrelier

La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa sumando nuevos elementos y este jueves tuvo un giro importante con la detención de Osvaldo Fachetta, un hombre de 47 años que convivía en la misma vivienda que Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen de la adolescente de 14 años.

La medida fue ordenada por el fiscal Raúl Garzón, quien lo investiga por el presunto delito de encubrimiento agravado. Fuentes vinculadas a la causa indicaron que no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas, ya que la pesquisa apunta a determinar si otras personas colaboraron con Barrelier antes o después del asesinato.

Fachetta había brindado entrevistas a distintos medios de comunicación en los últimos días para relatar su versión de los hechos. Según contó, estuvo presente el sábado 23 de mayo en el predio donde Claudio Barrelier jugaba al fútbol, lugar al que también asistieron Agostina y su madre, Melisa Heredia.

En ese contexto, aseguró que le llamó la atención que la adolescente le pidiera insistentemente su número de teléfono a Barrelier y le recordara que no se olvidara de pasárselo.

De acuerdo con su relato, esa misma noche Barrelier lo acompañó hasta su trabajo en un kiosco y le comentó que luego iría a la casa de una amiga antes de regresar a la vivienda del barrio Cofico, considerada por los investigadores como la escena primaria del femicidio.

Fachetta también sostuvo que fue una de las personas que colaboró con la búsqueda de Agostina durante las primeras horas de su desaparición.

“A las cinco de la mañana me llamó la mamá y me contó lo que estaba pasando. Cerré el negocio y junto a dos amigos estuvimos recorriendo distintos lugares para intentar encontrarla”, había declarado públicamente.

Además, relató que regresó a la casa de Cofico el domingo cerca del mediodía y que le llamó la atención encontrar cambios dentro de la vivienda. Según explicó, el acolchado de su cama había sido reemplazado.

“El sábado tenía un cobertor gris oscuro y cuando volví el domingo encontré uno claro”, afirmó. Precisamente, el colchón de esa cama fue secuestrado por los investigadores durante uno de los allanamientos realizados esta semana.

La detención de Fachetta se produce mientras la fiscalía profundiza distintas líneas investigativas para determinar si existieron cómplices o personas que ayudaron a ocultar pruebas relacionadas con el crimen.

Fuentes judiciales señalaron que la hipótesis de trabajo ya no se limita exclusivamente a Barrelier y que se analiza el posible rol de otras personas vinculadas al entorno del acusado.

La causa continúa avanzando bajo la figura de femicidio, mientras los investigadores buscan reconstruir cada uno de los movimientos realizados antes y después del asesinato de Agostina Vega.

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