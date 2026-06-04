Picada Mundial: que no falte salame tandilero, dice la chef Victoria Saldubehere, de San Martín de los Andes
Picada Mundial, entrega 2. Para la previa de los partidos, en casa con amigos.
La picada significa compartir, reunión.
Es juntarse con amigos y con familia para disfrutar del buen fútbol.
Es la mejor compañía para este Mundial 2026.
La chef y pastelera Victoria Saldubehere, de San Martín de los Andes, tiene su propuesta.
La embajadora de la gastronomía neuquina es una exquisita sibarita, tremenda anfitriona y arma mesas como pocas.
Le preguntamos a ella: ¿cuál es tu propuesta de picada para disfrutar durante este Mundial?
Ahí nomás la oriunda de provincia de Buenos Aires radica en nuestra cordillera neuquina desde hace años tomó el guante y entusiasmó con este menú:
Una rica focaccia con aceitunas negras
Burratina caprese
Queso patagonzola
Un buen jamón crudo
Ciervo ahumado
Salame de jabalí y salame tandilero no puede faltar
Mortadela con pistacho
Berenjenas con hongos de pino frescos en escabeche
Un rico humus de garbanzo para untar en la focaccia
Cazuela de papas bravas
Cazuela de minibrochette
Todo esto coronado con un Cabernet Sauvignon Reserva de Familia Malma
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