Picada Mundial: que no falte salame tandilero, dice la chef Victoria Saldubehere, de San Martín de los Andes

La picada significa compartir, reunión.

Es juntarse con amigos y con familia para disfrutar del buen fútbol.

Es la mejor compañía para este Mundial 2026.

La chef y pastelera Victoria Saldubehere, de San Martín de los Andes, tiene su propuesta.

Victoria Saldubehere, den San Martín de los Andes.

La embajadora de la gastronomía neuquina es una exquisita sibarita, tremenda anfitriona y arma mesas como pocas.

Le preguntamos a ella: ¿cuál es tu propuesta de picada para disfrutar durante este Mundial?

Ahí nomás la oriunda de provincia de Buenos Aires radica en nuestra cordillera neuquina desde hace años tomó el guante y entusiasmó con este menú:

Una rica focaccia con aceitunas negras

Burratina caprese

Queso patagonzola

Un buen jamón crudo

Ciervo ahumado

Salame de jabalí y salame tandilero no puede faltar

Mortadela con pistacho

Berenjenas con hongos de pino frescos en escabeche

Un rico humus de garbanzo para untar en la focaccia

Cazuela de papas bravas

Cazuela de minibrochette

Todo esto coronado con un Cabernet Sauvignon Reserva de Familia Malma