Preservar la vida silvestre en Río Negro, una tarea urgente

La pérdida de biodiversidad a nivel mundial, es un problema grave, teniendo como principal motivo la pérdida de hábitat, debido a la modificación de los ambientes naturales para ganar terrenos para la producción agropecuaria, seguidamente entre las causas se ubica la introducción de especies exóticas, que en los casos en que se vuelven invasoras, se transforman en un verdadero problema, como el jabalí en Río Negro y otras provincias, el castor en Tierra del Fuego, la cotorra en España, la pitón birmana en La Florida, USA, por mencionar sólo algunos casos, llevando a la extinción de especies nativas en muchos lugares y a ponerlas en grave riesgo en otros.

En tercer lugar se ubica la caza furtiva y el tráfico de fauna silvestre, una problemática que mueve miles de millones de dólares a nivel mundial, donde participan, guías, restaurantes, hoteles, medios de transporte, autoridades de fauna, funcionarios, políticos, fuerzas de seguridad, etc. todos colaborando por acción u omisión, a que una larga cadena de clandestinidad juegue siempre en favor de intereses particulares, en la más oscura ilegalidad, colaborando lenta pero constantemente a la pérdida de la biodiversidad de un lugar, patrimonio de todos.

La pérdida de biodiversidad es directamente proporcional a los beneficios que dejamos de percibir a partir de la desaparición de las especies silvestres, por ejemplo: las especies carroñeras (cóndores, jotes, caranchos, chimangos, zorros, peludos, zorrinos) que limpian los campos de cadáveres que pueden transformarse en focos infecciosos.

Las especies predadoras de roedores (águilas, halcones, gavilanes, zorros, gatos silvestres, hurones, lechuzas y búhos, entre otras) cumplen un rol fundamental, al controlar poblaciones de ratones que son reservorios y portadores de diversas enfermedades zoonóticas que pueden ser mortales para los humanos, como hantavirus, fiebre hemorrágica o leptospirosis.

Los “sembradores del monte y la estepa”, ya que la magia de la evolución hizo que algunas semillas deban pasar primero por el tracto digestivo de un guanaco, un choique, un ñandú, una mara, un pilquín o chinchillón, un zorro gris o colorado, entre otras especies, para que puedan activar su proceso de germinación, si esto no ocurre, no germinan, en un proceso que se conoce como escarificación, producto de miles o millones de años de co-evolución de esas plantas, junto a tal o cual ave o mamífero.

Además, el guanaco es reconocido por estudios científicos como el “Jardinero natural”, ya que ramonea, es decir, consume hojas, brotes, frutos, no sólo dispersando semillas, sino que también colabora con el crecimiento de arbustos espinosos que consume, a los que “poda” realizando cortes secos como si fueron hechos por una tijera, lo que genera la formación de más ramas y mayor crecimiento de las plantas, provocando más sombra para el desarrollo de gramíneas, por ejemplo, generando una gran cantidad de efectos positivos.

Las pequeñas aves insectívoras, nos libran de millones de insectos cada año, algunos portadores de enfermedades, como el dengue, mientras que las granívoras dispersan semillas, “sembrando” sin parar.

Ahora bien, muchos de estos animales silvestres están a merced de traficantes y cazadores furtivos, cuando no del desmonte sin control, o el envenenamiento de los campos por parte de ganaderos en procura de dar muerte a zorros o pumas, provocando la mortandad de gran cantidad de especies no objeto del control buscado, y todas necesarias en el ambiente (algunas mencionadas), “daño colateral” se podría decir.

Patrimonio diezmado en Río Negro

Así continuamos diezmando nuestro patrimonio natural y cultural, dañando la salud del ambiente, poniendo en riesgo la salud de muchas personas y echando por tierra el esfuerzo de instituciones como el PCCA (Programa de Conservación del Cóndor Andino) que desde el 2003 en su base de campo de Sierra Pailemán, en la Meseta de Somuncura, lleva adelante la liberación de Cóndores nacidos en cautiverio, contabilizando hasta el día de la fecha 71 ejemplares liberados y que tristemente, al menos 5 de ellos han muerto por consumo de carbofurán, mientras que en Argentina según datos de la Estrategia Nacional contra el uso de cebos tóxicos, al menos 200 ejemplares han muerto debido al uso de cebos tóxicos, siendo sin dudas la mayor amenaza de extinción para la especie, Monumento Natural de la provincia de Río Negro.

El carbofurán es un pesticida de los más tóxicos usados en la agricultura, prohibido desde el 2009 en Estados unidos y la Unión Europea, sin embargo, se continúa utilizando en Asia y América latina.

En Argentina, el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) prohibió la elaboración, importación, fraccionamiento y uso de carbofurán a partir de octubre de 2019, pero estableció una excepción para la formulación granulada al 10% para uso exclusivo en los cultivos de papa y ajo. Lo cierto es que, se utiliza el producto colocado adrede en un animal muerto, con el fin de que los predadores se acerquen a alimentarse y mueran. En lugar de realizar otro tipo de manejos como la implementación de perros protectores de ganado, cría en potreros, encierres nocturnos, etc. Es por esto, que organizaciones ambientalistas, entre ellas el PCCA, vienen pidiendo desde hace varios años, una ley de trazabilidad de productos fitosanitarios utilizados en la agricultura.

Caza clandestina

Nuestra estadística, luego de más de veinte años de trabajo como Guardafaunas, indica que cada año cientos de animales son capturados vivos en Río Negro, para abastecer mercados nacionales e internacionales, entre las especies más buscadas se encuentra el ya en peligro de extinción cardenal amarillo, otro Monumento Natural provincial desde abril de 2023.

Mientras que cientos de animales nativos son cazados ilegalmente, algunos para abastecer una cadena clandestina de comercialización, como el guanaco, sin ningún control sanitario, poniendo en riesgo a la población de contraer enfermedades zoonóticas, además de desequilibrar el ambiente, dejando de percibir los roles mencionados de la especie, siendo esta el principal alimento del puma.

Cauquenes o avutardas, con una especie declarada en peligro crítico de extinción, el cauquén colorado y las otras dos amenazadas: cauquén cabeza gris y cauquén común, han sufrido y sufren una matanza indiscriminada e ilegal, siendo controladores naturales de plagas como las tucuras, dispersores de semillas, además de aportar abono a los campos.

El rol de la educación en preservar las especies

Cada ciudadano puede aportar a la conservación de las especies y su ambiente con acciones concretas, enseñando a nuestros hijos a que una onda o gomera no es un juguete, a respetar a cada ser vivo, y a exigir a los gobernantes, administradores de turno, que cumplan con las leyes vigentes, donde cada cuatro años no estemos siempre comenzando de cero, como si lo anterior no hubiera servido de nada, en lugar de rescatar lo positivo, potenciarlo y mejorarlo, cambiando solo aquello que no ha funcionado.

El Estado tiene la obligación de velar por el bienestar de cada ciudadano, traducido claramente en el rol de impulsar y dotar de recursos a todos los organismos de control, para que el cuidado del ambiente y sus especies se transforme en acciones concretas. O al menos no poner palos en la rueda, cuando vecinos y ONG´s destinan su tiempo a trabajar en beneficio de la fauna silvestre y sus ambientes, muchas veces ad honorem, sin recursos y sólo con convicción, trabajando por el cuidado del bosque, el mar, las costas, especies en particular o en educación ambiental.

Personalmente creo que en este mundo hay lugar para todos, menos para la ambición desmedida, si no logramos compatibilizar los sistemas productivos, y sobre cómo hacerlo ya hay sobradas experiencias, vamos claramente camino a un abismo, en perjuicio de todos los seres vivos y nuestra propia especie.

La delgada trama de la vida está peligro, incluyendo la nuestra, pero pareciera que no alcanzamos a percibir la situación, nuestro día a día nos impide ver un poco más allá.

“¿Cómo es posible que la criatura más intelectual que jamás haya caminado sobre la Tierra esté destruyendo su único hogar?” Jane Goodall.

* Técnico Agropecuario Guardafauna de Río Negro