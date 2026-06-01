Deportivo Rincón cambia de entrenador: Pablo Castro no seguirá en el cargo

Pablo Castro no seguirá como entrenador de Deportivo Rincón en el Federal A. (Foto: Prensa Deportivo Rincón)

Después del empate 0 a 0 de local ante FADEP de Mendoza, Deportivo Rincón anunció la salida de Pablo Castro como entrenador en el Federal A.

La dirigencia del León lo confirmó a través de un comunicado en el que no aclara los motivos de la desvinculación del DT mendocino.

De forma interina, asumirá Alfredo Tizza que actualmente dirige al equipo en Lifune. Será hasta la «designación de un nuevo técnico».

Pablo Castro llegó a Rincón en el 2024 en la primera temporada del club neuquino en el Federal. En ese momento, asumió como entrenador del equipo local en Lifune.

Luego de ser interino en un par de ocasiones, fue oficializado como técnico principal a fines del año pasado de cara a la actual temporada.

En este torneo, ganó 3 partidos, empató 4 y perdió 2. Está sexto, fuera de la zona de clasificación, pero por diferencia de gol y con un partido menos que la mayoría porque ya tuvo sus dos fechas libres.

Castro se vio sorprendido por la resolución y descartó que haya problemas internos. El DT reconoció la falta de contundencia del equipo pero destacó la campaña al estar a 3 puntos de la cima y haber sumado 8 de los últimos 12 puntos posibles.

La decisión del club no es tan sorpresiva si se tiene en cuenta lo que ocurrió en las temporadas anteriores. La dirigencia del León no tardó en cambiar al entrenador cada vez que lo consideró necesario, incluso en momentos en que los resultados no eran tan negativos.

Pasó algo similar con Marco González, Alejandro Abaurre y Duillio Botella, los técnicos anteriores en el Federal A. Los tres se fueron en medio de los campeonatos y no llegarán a completarlos.

El comunicado completo de Rincón

Club Deportivo Rincón informa que, a partir de la fecha, el señor Pablo Castro deja de conducir el plantel de primera división que participa en el Torneo Federal A.

Desde el club agradecemos su destacada labor al frente del equipo, valorando no solo su compromiso con el plantel superior, sino también su constante acompañamiento y aporte en los distintos procesos deportivos.

Durante su ciclo, Castro ha sido parte fundamental en el crecimiento institucional y en la consecución de logros que han marcado una etapa significativa en la historia reciente de Deportivo Rincón como entrenador, en el ascenso, la liga local de fútbol y la división femenina.

Su profesionalismo, dedicación y sentido de pertenencia han dejado una huella importante en jugadores, cuerpo técnico y en toda la familia de Deportivo Rincón.

Asimismo, informamos que, de manera interina, el señor Alfredo Tizza quedará a cargo del plantel de primera división hasta la designación del nuevo cuerpo técnico.

Deseamos el mayor de los éxitos a Pablo Castro en sus próximos objetivos personales y profesionales.

Comisión Directiva Club Deportivo Rincón