María Emilia Soria quiere un candidato a vice de Bariloche y no descarta un extrapartidario o un outsider de la política

«Me gustaría que alguien de Bariloche me acompañe a Viedma, porque la Zona Andina tiene un peso específico y una idiosincrasia propia que tiene que estar reflejada en el enfoque del gobierno provincial». Con estas palabras María Emilia Soria, candidata del PJ a la gobernación, remarcó ante Diario RÍO NEGRO que buscarán un referente de Bariloche para que la acompañe en la fórmula para las elecciones de 2027.

La búsqueda, según se indicó desde el entorno de la intendenta de Roca, no se cierra en el peronismo y ni siquiera en la política. La posibilidad de que sea un extrapartidario no está descartada. Tampoco que sea una persona ajena a la política o la posibilidad de que sea una mujer.

Al ser consultada por este medio, la candidata peronista indicó: «Creo que de un tiempo a esta parte Bariloche está teniendo un protagonismo político muy importante a nivel provincial, con figuras nuevas y con otras que, si bien no son nuevas, han sabido adaptarse al nuevo contexto político-social».

«Sin hacer juicios de valor – que no me corresponden a mí sobre la capacidad de los dirigentes – nadie puede negar que hay por lo menos una decena de dirigentes de Bariloche que están muy activos en distintos espacios de poder», remarcó la jefa comunal.

Bariloche, con doble representación en el Congreso

Y luego agregó: «Prueba de ello es que hoy Bariloche tiene doble representación en el Congreso, con una senadora (Ana Marks), una diputada nacional (Adriana Serquis), un intendente (Wálter Cortés) que viene del justicialismo, concejales muy activos y legisladores provinciales. Todos con un alto grado de conocimiento y reconocimiento en la Zona Andina y en la provincia de Río Negro».

Con los argumentos anteriores es que la candidata roquense trabaja en el armado, junto a su equipo, de una fuerza que tenga un importante fundamento en Bariloche como lo hizo en las elecciones legislativas de 2025 donde su hermano, Martín Soria, ganó como candidato a senador, junto a Marks (barilochense), y también ingresó a la Cámara Baja, Serquis, referente del área científica de la ciudad cordillerana.

María Emilia Soria se reunió con Martín Doñate

En paralelo, el viernes pasado, Soria se reunió con Martín Doñate, uno de los referentes del peronismo rionegrino, cuyo sector había planteado semanas atrás la necesidad de que María Emilia confirme su candidatura, lo que finalmente se produjo y apaciguó las aguas dentro del partido.

Semanas atrás la intendenta de Roca se había reunido con Gustavo Gennuso, exintendente de Bariloche y que ahora está enfrentado con el gobernador Alberto Weretilneck, dentro de la estructura de Juntos Somos Río Negro.