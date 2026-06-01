Presión del FMI por el dólar: cuál sería el impacto real en la pobreza en Argentina 

El presidente Javier Milei, la directora del FMI Kristalina Georgieva y el ministro de Economía Luis Caputo. El organismo técnico presiona al Gobierno para acelerar la devaluación y sumar reservas. (Foto: gentileza)

El último informe técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a encender las alertas en la Argentina al reclamar una mayor flexibilidad para el precio del dólar. El organismo internacional recomendó abandonar el actual esquema basado en agregados monetarios para que la tasa de interés gane protagonismo, con el objetivo de acelerar la acumulación de reservas en el Banco Central (BCRA).

Sin embargo, esta presión por apurar una devaluación choca de frente con la realidad social, y abre un complejo debate sobre el impacto real que un salto cambiario tendría sobre la inflación, los salarios y los niveles de pobreza.

Devaluación y alimentos: el impacto de corto plazo

La relación entre la devaluación y los indicadores sociales en el país excede el plano comercial. Según un análisis histórico de las series estadísticas consignado por Infobae, las correcciones cambiarias bruscas —particularmente aquellas que superan el 5% real en el corto plazo— se trasladan de forma casi inmediata a las finanzas familiares.

Este fenómeno responde a una característica estructural: la Argentina exporta lo que consume, ya que los productos del sector agropecuario representan casi dos tercios de las ventas externas totales. Por este motivo, una suba del dólar encarece de forma directa la canasta básica alimentaria.

Si bien la teoría económica internacional sugiere que un tipo de cambio real competitivo puede estimular el empleo industrial en el largo plazo, la evidencia demuestra que en el corto plazo predominan los efectos regresivos sobre el ingreso real, especialmente en economías con alta informalidad laboral y baja productividad.

La regla de los 95 puntos: qué muestran tres décadas de historia

El comportamiento conjunto del Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (Itcrm) y la pobreza entre 1997 y mayo de 2026 permite trazar un patrón claro sobre el bienestar social.

Dólar moderado y menor pobreza: En los últimos 30 años, los períodos donde la pobreza logró ubicarse por debajo del 30% de la población coincidieron con un tipo de cambio real inferior a los 95 puntos (con base 100 en diciembre de 2015).





En los últimos 30 años, los períodos donde la pobreza logró ubicarse por debajo del de la población coincidieron con un tipo de cambio real inferior a los (con base 100 en diciembre de 2015). Contexto actual: La economía transita hoy un escenario de desinflación —con una proyección anual inferior al 30%— y una reactivación de la actividad por encima del 3%, manteniendo el tipo de cambio real en niveles moderados.

La encrucijada del segundo semestre

El debate técnico se produce en un momento de transición estadística. Mientras el Indec realiza el relevamiento de campo para difundir los datos oficiales de pobreza del primer semestre en septiembre, las estimaciones privadas ya anticipan una baja en el indicador impulsada por la pax cambiaria y la desinflación de los primeros cinco meses de 2026.

La encrucijada para el Palacio de Hacienda radica en equilibrar las exigencias del FMI, que reclama una paridad más alta para garantizar la solvencia externa, con la premisa del ministro Luis Caputo de evitar saltos devaluatorios traumáticos. En una economía con la canasta básica dolarizada, el valor del peso sigue siendo el determinante más rápido del bienestar social.

Con información de Infobae.