Otro masivo éxodo armenio: temen una “limpieza étnica”

El éxodo armenio de Nagorno Karabaj es imparable: más de tres cuartas partes de la población de ese origen abandonó la región desde la ofensiva relámpago de Azerbaiyán la semana pasada, que puso fin a los sueños de independencia de los separatistas.





Más de 88.780 personas procedentes del enclave se refugiaron en Armenia, según las últimas cifras brindadas ayer por las autoridades de Ereván, tras la operación militar de Azerbaiyán en la región que dejó más de 400 muertos entre los dos bandos. En el enclave, reconocido por la comunidad internacional como parte integrante de Azerbaiyán, vivían hasta la semana pasada 120.000 armenios.



Las autoridades de la república conocida por los armenios como Artsaj decretaron el jueves su autodisolución a partir del 1 de enero próximo. El anuncio fue acogido con dolor en la república de Armenia, donde un presentador de televisión se deshizo en lágrimas al dar la noticia, una imagen que se volvió viral en el país.



El domingo, Azerbaiyán abrió a la circulación el corredor, cuatro días después de que los separatistas se rindieran y de que se firmara un acuerdo de alto el fuego que otorga a Bakú el control de la región.

En su huida por la única carretera que conecta este enclave con la república de Armenia, los refugiados tomaron el lunes un depósito para pertrecharse de combustible. Una explosión causó al menos 170 muertos, según un nuevo balance comunicado este viernes por las autoridades separatistas del enclave montañoso.



Armenia, de mayoría cristiana, y Azerbaiyán, predominantemente musulmán, han librado dos guerras por la región de Nagorno Karabaj desde el hundimiento de la Unión Soviética, en 1991.

En medio del éxodo, los guardias fronterizos azerbaiyanos tratan de detectar a presuntos “criminales de guerra”, explicó una fuente del gobierno de Bakú. El miércoles, fue detenido un exlíder separatista armenio, Ruben Varadanyan, que dirigió el gobierno separatista de Nagorno Karabaj desde noviembre de 2022 a febrero de este año, mientras se dirigía a Armenia por carretera, anunciaron las autoridades azerbaiyanas.





Ante el paso de miles de refugiados, la ciudad fronteriza de Goris, donde la mayoría efectúa su primera parada, está casi irreconocible.

Cientos de autos invadieron sus calles, donde reina el caos, ante la mirada impotente de los policías, incapaces de dirigir el tráfico con sus megáfonos.

Muchos refugiados, hambrientos, pasaron la noche en sus vehículos. La mayoría explicó que no tenía ningún lugar en el que dormir ni adonde ir en Armenia.



Alekhan Hambardzyumyan, de 72 años, durmió en su furgoneta. Según cuenta, escapó por poco a un bombardeo cuando iba a buscar a su hermano, herido en el frente el 20 de septiembre.

Su hijo murió en los últimos combates, que dejaron 213 muertos entre los separatistas armenios. Azerbaiyán, por su parte, informó que 192 de sus soldados y un civil murieron en la operación militar.

Decenas de miles de hombres, mujeres y niños abandonan el disputado enclave, mayoritariamente poblado por armenios, bajo la mirada de soldados azerbaiyanos.



Del lado azerbaiyano del puente de Hakari, en el puesto fronterizo instalado en abril por Bakú y que bloquea el acceso al corredor de Lachin –-la única ruta que une Armenia con Nagorno Karabaj-– la fila de vehículos no para de crecer.

En los techos de los autos, los habitantes amontonaron los vestigios de su antigua vida.

Algunos vehículos, viejos Ladas soviéticos o remolques, deben pasar por detectores. Pero para la mayoría la parada solo dura unos segundos.



Los soldados azerbaiyanos revisan algunos cofres, echan un vistazo furtivo al interior de los vehículos, sin pedir ningún documento de identidad.

A los hombres se les pide que bajen y miren las cámaras de vigilancia, colocadas en lo alto de postes, junto a una bandera de Azerbaiyán ondeando al viento.

“¡Miren hacia arriba!”, se les ordena. Con ello, las autoridades de Bakú buscan identificar a posibles autores de “crímenes de guerra”, aseguran. Los conductores vuelven a subirse a los autos. Los pasajeros de sexo masculino deben caminar los pocos metros que los separan de Armenia. Algunos, con la cabeza en alto, pasan delante de los soldados azerbaiyanos, sin mirarlos.

“¡Nos expulsaron!”, dice un hombre antes de cruzar el puente.

80 kilómetros, 24 horas



Una vez que cruzan la frontera, unos pocos aceptan hablar. Algunos dicen que se vieron obligados a irse y que su deseo es volver a Nagorno.

Hrant Haroutounian blande su pasaporte armenio. “Los armenios nos pidieron irnos. Me voy a Ereván [la capital de Armenia], tengo hijos allá. Pero quiero volver aqui junto con ellos”, dice este hombre de 83 años.



Otros dicen que los soldados del enclave les instaron a irse ante el avance de las fuerzas azerbaiyanas.

A cinco kilómetros de allí, en Kornidzor, está un primer puesto de control armenio.

Muchos afirman que les tomó 24 horas recorrer los 80 kilómetros que separan la “capital” de Nagorno Karabaj, Stepanakert, de la frontera. Un trayecto que tuvieron que hacer sin comida y en algunos casos sin agua.

“Me fui de mi casa para seguir viva”, afirma una mujer. “¡Que el mundo sepa que ahora somos perros sin hogar!”, añade.

Un poco más lejos, en el pueblo de Kornidzor, Sveta Moussayelian descansa en la casa de una amiga a la que conoció en 2020, durante la precedente guerra entre Armenia y Azerbaiyán.

Es su segundo exilio forzado en 50 años de vida. “No soy vieja, ¡pero ya he vivido tantas cosas!”, suspira la mujer.



Cerca del puesto de control de la policía armenia, cientos de autos están estacionados en desorden. Se trata de armenios que vivieron por sus allegados.

“Estoy esperando a la familia de mi hermana. Salieron ayer”, cuenta, con el rostro demacrado, Artak Soghomonian. No tiene manera de comunicarse con ellos.

Su hermano también quiere marcharse de Stepanakert, explica Artak, de 36 años. Pero aún sigue buscando gasolina para poder irse.



No obstante, la búsqueda puede resultar fatal. El lunes por la noche, se registró una explosión en un depósito de carburante tomado por asalto en Stepanakert, que dejó 20 muertos y 200 heridos. Muchos de los refugiados se dirigen a Goris, una tranquila ciudad armenia de 20.000 habitantes, ubicada cerca de la frontera con Azerbaiyán, pero muchos esperan poder regresar a Karabaj.

Temen crisis humanitaria



El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, se declaró dispuesto a acoger a 40.000 refugiados en su país, de 2,9 millones de habitantes.

Pero, hasta ahora, el gobierno solo ha podido alojar sólo a 2.850 personas, lo que hace temer una crisis humanitaria.



“Armenia carece de recursos para gestionar la crisis de refugiados y no lo logrará sin ayuda exterior”, consideró el analista político Boris Navasardyan, preguntado por la AFP.

Según él, esta situación “tendrá graves repercusiones en la escena política”, en medio de un “descontento generalizado”.



En los últimos días se celebraron manifestaciones en Ereván contra el primer ministro, al que parte de la población acusa de mantener una actitud pasiva frente a Azerbaiyán.

Nikol Pashinyan también tiene que lidiar con Rusia, que cuenta con una importante base militar en Armenia, aunque la influencia de Moscú en el Cáucaso haya disminuido desde la invasión de Ucrania.

El dirigente armenio culpó implícitamente a Rusia de no haber apoyado lo suficiente a su país, al calificar de “ineficaces” las alianzas actuales de Ereván, en particular con Rusia, algo que el Kremlin rechazó.



El presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, prometió que los derechos de los armenios que decidan permanecer en el enclave, anexionado en 1921 a Azerbaiyán por la Unión Soviética, serán “garantizados”.

El martes, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, instó a proteger a los civiles y el miércoles, su homóloga alemana, Annalena Baerbok, pidió a Bakú que autorice la entrada de observadores internacionales al enclave.

Fechas clave del conflicto étnico

• 1988, violencia interétnica

En febrero en plena perestroika, tuvieron lugar las primeras manifestaciones en favor de la anexión a Armenia de Nagorno Karabaj, enclave del Cáucaso que Stalin cedió en 1921 a Azerbaiyán, con un estatuto de autonomía a partir de 1923. Estallaron violencias interétnicas y en Sumgait murieron unas 30 personas, principalmente armenias. Mijaíl Gorbachov rechazó cualquier cambio de frontera.

• 1991, independencia no reconocida

Tras la disolución de la URSS en 1991, Nagorno Karabaj organizó un referéndum boicoteado por la comunidad azerbaiyana y proclamó el 2 de septiembre su independencia de Bakú con el apoyo de Ereván.

Ningún Estado miembro de la ONU reconoció esta independencia.

• 1994, victoria de Armenia

La retirada del ejército soviético dio paso a una guerra abierta hasta que Moscú negoció un alto el fuego el 17 de mayo de 1994. Hubo 30.000 muertos y cientos de miles de refugiados.La derrota de Bakú permitió a Ereván controlar la región.

• 2016, cuatro días de hostilidades

A principios de abril se producejeron intensos combates entre fuerzas azerbaiyanas y armenias. Murieron al menos 110 personas .

•2020, segunda guerra

El 27 de septiembre de 2020, Azerbaiyán lanzó una operación militar contra separatistas armenios y bombardeó la capital de Nagorno Karabaj, Stepanakert. Fue una aplastante derrota de Armenia, obligada a ceder a Azerbaiyán importantes territorios. Moscú desplegó un contingente de paz, pero no logró impedir enfrentamientos.

• 2022, bloqueo

A finales de 2022, Azerbaiyán instaló puestos de control y bloqueó el tráfico en el corredor de Lachin, la única carretera que conecta Nagorno Karabaj con Armenia, lo que provocó una grave escasez.

• 2023, ofensiva relámpago de Bakú

El 19 de septiembre, Azerbaiyán lanzó operaciones militares en Nagorno Karabaj,Las autoridades del territorio secesionista, capitularon. Al menos 200 personas murieron y y hay un éxodo masivo de armenios.