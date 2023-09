Un diseño soviético, origen de la violencia y un odio tenaz

Armenia y Azerbaiyán se profesan un odio tenaz desde hace décadas a raíz del enclave de Nagorno Karabaj, donde los separatistas armenios anunciaron el jueves la disolución a principios de 2024 de su autoproclamada república.



Estas son las principales claves sobre estas dos antiguas repúblicas soviéticas del Cáucaso, que ya libraron dos guerras por este pequeño territorio, de mayoría armenia pero reconocido internacionalmente como parte de Azerbaiyán.

Nagorno Karabaj en la URSS



En el corazón de las relaciones tóxicas entre Armenia y Azerbaiyán está la región montañosa de Nagorno Karabaj. Los modernos Armenia y Azerbaiyán se integraron dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) cuando ésta se formó en 1920. Nagorno Karabaj, también conocida como Alto Karabaj, es una región de mayoría étnica armenia, pero en 1923 los soviéticos entregaron su control a autoridades azerbaiyanas y se conformó como óblast autónomo dentro de la entonces República Soviética de Azerbaiyán.

Es decir, que en medio de una república mayoritariamente musulmana como Azerbaiyán quedó un territorio habitado por cristianos ortodoxos. Este tipo de trazados de fronteras era una práctica común en la URSS para evitar cualquier tipo de homogeneidad en todas sus repúblicas.El historiador británico Simon Sebag Montefiore, en un artículo en The New York Times de entonces argumentó que “Stalin diseñó la URSS utilizando su conocimiento de las disputas étnicas en el Cáucaso para crear repúblicas dentro de repúblicas”. Este entramado de fronteras ha influido en varios conflictos étnico-políticos ocurridos tras la desintegración de la URSS, como las guerras chechenas de los 90, la de Georgia en 2008 y las de Armenia y Azerbaiyán.

En medio de la crisis de la URSS, este enclave proclamó unilateralmente su independencia en 1991, con el apoyo de Armenia. Desde entonces se han producido diversos hechos de violencia (ver aparte “Fechas claves…)



Por su parte, Armenia, un país cristiano desde el siglo IV, ha tenido una historia turbulenta desde su independencia, en 1991. Este Estado empobrecido y enclavado ha sido escenario de varias revueltas, represiones violentas y elecciones controvertidas en un contexto de clientelismo y autoritarismo por parte de los diferentes mandatarios que se han sucedido en el poder.

En la primavera de 2018, una revolución pacífica aupó al poder al actual primer ministro, Nikol Pashinyan. El dirigente tomó medidas para democratizar las instituciones y eliminar la corrupción.

Tras perder el conflicto de 2020 fue duramente criticado pero acabó ganando las legislativas un año más tarde. Sigue siendo una figura muy desacreditada.

Azerbaiyán, una tierra chiita a orillas del mar Caspio, está gobernada por una misma familia desde 1993. Heydar Aliev, un exgeneral del KGB soviético, dirigió el país con puño de hierro hasta octubre de 2003, y le pasó el poder a su hijo, Ilham, unas semanas antes de morir.

Como su padre, Ilham Aliev no ha dejado que emerja ninguna oposición, pero la victoria de Azerbaiyán sobre Armenia en la guerra de Karabaj de 2020 impulsó su popularidad.

Intereses de Rusia y Turquía



Turquía, que tiene ambiciones geoestratégicas en el Cáucaso y en la región del Asia central exsoviética, ha hecho de Azerbaiyán, un país de habla turca rico en hidrocarburos, su principal aliado en la región, una amistad alentada por su aversión por Armenia. Ankara apoya a Bakú en su voluntad de recuperar Nagorno Kabaraj. Los armenios mantienen una hostilidad hacia Turquía a causa del genocidio de cerca de 1,5 millones de compatriotas suyos por parte del Imperio otomano durante la Primera Guerra Mundial.

Con todo, la gran potencia regional continúa siendo Rusia, que tiene unas relaciones más estrechas con Armenia que con Azerbaiyán, aunque vende armas a ambos países.

Ereván ha participado en alianzas políticas, económicas y militares dominadas por Moscú. Pero este año, viendo que Rusia no actuaba en el conflicto de Nagorno Karabaj, Pashinyan se distanció de Moscú y se acercó Estados Unidos.

AFP/BBC Mundo