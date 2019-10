Declararon responsable a San Martín por intento de femicidio en Bariloche

Carlos San Martín fue declarado penalmente responsable de los delitos de daño, amenazas y tentativa de femicidio. Así lo dispuso por unanimidad el Tribunal integrado por los jueces Romina Martini, Marcelo Chironi y Sergio Pichetto.

La lectura del veredicto se realizó en horas de la mañana. Martini puntualizó que "se arribó a este veredicto de manera unánime luego de analizar de manera integral el desarrollo de la causa y las alegaciones de las partes". Indicó además que a partir de hoy, "se abre la causa a prueba por el término de cinco días, luego de lo cual la oficina judicial fijará la audiencia de cesura".

San Martín está detenido con prisión preventiva desde mediados de abril, acusado por tres hechos. El primero ocurrió el 24 de enero cuando se presentó en la vivienda de su expareja y luego de forzar un postigo, accedió a la ventana, rompiéndola con un golpe de puño. En esa oportunidad, insultó y amenazó a la mujer y a un hombre que la acompañaba.

El segundo hecho fue entre el 14 y el 15 de abril cuando San Martín llamó a la mujer para amenazarla, diciéndole: “Te voy a volar la cabeza”. Horas después, se presentó en su casa y efectuó un disparo desde afuera que impactó contra una pared y pasó a unos pocos centímetros, por la cabeza de la mujer.

En su declaración ante el tribunal, Magdalena Maragaño relató que realizó tres llamados al 911. En el primer llamado, la mujer le explicó a la operadora que su expareja la había amenazado con pegarle un tiro en la cabeza. Informó también que el agresor se desplazaba posiblemente en una combi blanca. La operadora le prometió que personal policial se desplazaría hasta su domicilio.

Una hora y media después, la mujer volvió a llamar desesperada al 911 para insistir con la ayuda. Y el tercer llamado lo hizo para advertir que el agresor había disparado contra su casa.

San Martín decidió prestar declaración la semana pasada en la audiencia y dijo ante el tribunal: “No pensé. Llegué a la esquina y disparé a la casa. No sabía si estaban adentro o no. Tiré y me fui”.