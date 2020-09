Tiró una molotov en la quinta de Olivos y quedó detenido

Un hombre fue detenido esta mañana acusado de lanzar una bomba tipo molotov casera contra una de las paredes de la quinta presidencial, en la localidad bonaerense de Olivos, informaron hoy fuentes policiales. El hecho ocurrió cerca de las las 6.30 sobre uno de los paredones de la residencia presidencial, sobre la calle Malaver 1350, de la mencionada localidad del norte del Gran Buenos Aires.

Allí, un hombre arrojó una bomba tipo molotov casera contra una pared, la cual no provocó daños. Al parecer se trata de una persona con problemas psiquiátricos, indicó el canal de noticias C5N.

Otras versiones periodísticas señalan que el hombre tendría domicilio en la zona y estaría registrado en la AFIP en el rubro de transporte de pasajeros, taxis y remises.

Fuentes policiales indicaron a Télam que tras el ataque, el propio personal de la Policía Federal Argentina (PFA) que custodia la quinta presidencial activó el protocolo y detuvo al sospechoso que no opuso resistencia y dijo no pertenecer a ninguna agrupación política. No participaron bomberos, ni la policía bonaerense ni tampoco se convocó Defensa Civil.

Al lugar también se acercó personal de la comisaría 5ta. de Vicente López y el imputado fue identificado por las fuentes como José María Álvarez. El acusado quedó detenido a disposición del Juzgado Federal 2 de San Isidro, a cargo de Lino Mirabelli.