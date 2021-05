Delbonis dio el batacazo y bajó a Carreño Busta en el Masters 1000 de Madrid

Federico Delbonis sorprendió a Pablo Carreño Busta en la primera ronda del Masters 1000 de Madrid y lo eliminó en una brillante remontada.

El argentino, proveniente de la qualy, se impuso por 3-6, 6-4 y 6-3 ante el español, N° 10 preclasificado del torneo en 2 horas y un minuto de juego.

El local comenzó mejor, se llevó el primer set por 6-3 y se adelantó 4-0 en el segundo. Todo conducía a una victoria cómoda del N° 12 del mundo pero el azuleño nunca bajó los brazos.

Ganó seis games al hilo y se quedó con el segundo por 6-4. Sin embargo, el español se recuperó en el comienzo del tercero y se puso arriba 3-1. En otra prueba de carácter, Delbonis repitió la fórmula del set anterior, ganó cinco juegos seguidos y lo remontó por 6-3.

A Houdini act in La Caja Mágica 🪄



From a set and 0-4 down, @FedeDelbonis rallies to outlast Carreno Busta 3-6 6-4 6-3 in Madrid!#MMOpen pic.twitter.com/Bc9LLcE0UB