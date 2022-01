Denuncian a la Senaf por abandonar a un niño en Cipolletti

La compleja y frágil situación de salud mental por la que atraviesa un niño de 12 años volvió a poner en debate los límites de la exposición mediática por parte de los actores sociales. Días atrás, la legisladora de Río Negro Daniela Salzotto (FdT) denunció a la Senaf (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia) por “abandonar a un niño” en situación de vulnerabilidad en Cipolletti.

Aseguró, en un comunicado de prensa, que el organismo no se ocupó del menor, a punto de cumplir 13 años, en un proceso de internación y que quedó “exclusivamente bajo responsabilidad de los servicios de Pediatría y Salud Mental” del hospital de Cipolletti. Incluso, aseveró que no contó con apoyo de su círculo familiar y que desde el centro de salud también notificaron al poder judicial sobre lo sucedido. Sin embargo, la dirección el hospital no se expresó sobre las denuncias.



La denuncia fue rechazada categóricamente por la secretaría. Desde el organismo también hicieron público un comunicado argumentando que las acusaciones de Salzotto son “infundadas”. No solo eso, también desmintieron que la familia niño, que sufre un trastorno generalizado del desarrollo, haya estado ausente.



Si bien desde la Senaf no quisieron profundizar sobre el caso puntual, para evitar exponer (aún más) al niño y a su familia, hay un gran malestar con la diputada por el modo de “operar”.



Consideran que hay un desconocimiento de la normativa, provinciales nacional e internacional, y que se está utilizando este caso con fines políticos partidarios. “Hay un desconocimiento muy grande sobre las leyes, tratados, etc; pero usar a un niño con fines político habla muy mal de una persona. Debe preocuparse y ocuparse por generar leyes que garantices los derechos de niños y adolescentes y no exponerlos”, aseguraron puertas adentro.



“Son tiempos que ameritan un trabajo coordinado y hay que superar estas formas de plantear tristemente las temáticas. Los niños, niñas y adolescentes merecen y requieren estructuras que garanticen derechos y no que los vulneren”, agregó una fuente provincial.



La denuncia radicada ante el fiscal Guillermo Ibáñez apunta a la coordinadora local del organismo proteccional y la secretaria de Estado Roxana Méndez.



Salzotto explicó que el niño tiene un diagnóstico de salud que requiere tratamiento, pero quedó sin acompañamiento familiar, por lo que fue sostenido por la Senaf «hasta el viernes que se retiraron y lo dejaron librado al servicio de Salud Mental». Las titulares del servicio de Pediatría, de Salud Mental y la propia directora del Hospital fueron quienes ese mismo día hicieron una primera denuncia en la fiscalía de turno según expuso la diputada.



La Secretería explicó que es “llamativo” el desconocimiento de las leyes por parte de la legisladora y que hace mucho tiempo vienen trabajando con el niño y su entorno familiar.