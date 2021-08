Denuncian que fueron tapados los carteles de la formula que encabeza Rolando Figueroa

"Hace un año me sacaron del SIEN, por pensar distinto por hablar distinto, por querer ser". Hace un mes me sumariaron justamente por decir verdades. Ahora me tapan ¿Cuál es el mensaje que quieren dar? afirmó la precandidata a diputada a diputada nacional, Luciana Ortiz Luna.

La ex funcionaria y fundadora del Sistema Integral de Emergencias de Neuquén es la segunda titular de la lista F del Movimiento Popular Neuquíno que encabeza el ex vicegobernador, Rolando Figueroa.

El primer precandidato hizo mención a la cartelería que fue tapada en una nota radial en AM Cumbre. Señaló: “A veces el que piensa distinto se lo excluye. Hoy nos borraron todos los carteles, yo pensé que la democracia había madurado".

El concejal Juan Luis Ousset, siempre cercano a Figueroa, publicó en su cuenta de Facebook el video de Ortiz Luna mostrando cómo fueron intervenidos los carteles proselitistas. “Hoy prácticamente todos los afiches que pusimos con mucho esfuerzo fueron tapados con pintura. No se trata del cartel, sino del significado, del mensaje. No fueron arrancados, fueron tapados con pintura. Como metáfora es lo más parecido que encuentro a querer silenciar, a querer invisibilizar”, dijo Ousset.