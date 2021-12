Depilación definitiva: «mucho más que verse bien», afirma profesional neuquina

Belleza es sinónimo de perfección. Incorrecto. Belleza es sinónimo de salud. El concepto de algo frívolo que la mayoría de las personas tiene con respecto a la medicina estética ha quedado totalmente en el pasado o errado. Y es porque en la actualidad no solo queremos vernos bien, también queremos sentirnos bien.

Y con esa premisa, desde hace más de 6 años, el centro de estética y salud DepilCare, ubicado en Córdoba 55 de Neuquén capital, brinda un servicio que resulta ser casi una caricia al alma. El único secreto es la atención personalizada del equipo de profesionales, en constante capacitación, que va más allá de una simple consulta o tratamiento.

“Junto a mi marido, que también es médico en otra especialidad, comenzamos este centro y nuestro fuerte ha sido la depilación definitiva. Luego fuimos anexando distintos tratamientos, tanto faciales como corporales, para complementar los tratamientos que hacemos. Yo a lo que me dedico es medicina estética y reparadora, tanto facial como corporal”, comenta la doctora Antonella Cianci, quien además es directora del centro.

Primero se realiza un diagnóstico exhaustivo del paciente antes de cualquier tratamiento.

Los procedimientos estéticos médicos tienen como objetivo mejorar el aspecto físico e interno, en este caso se habla de la salud integral del paciente. “Nosotros hacemos un análisis integral de quién nos consulta, por ejemplo, por la salud de la piel. La salud en general de la persona no depende solamente de lo externo que se haga en un consultorio. También tiene mucho que ver su estilo de vida, su alimentación, sus horas de sueño, los malos y buenos hábitos, cómo es su trabajo porque convengamos que hay algunos que son sumamente estresantes. Vemos si es la persona trata con público en general, si está en una oficina detrás de una pantalla de computadora, si fuma, si consume alcohol o si es habitué de la comida chatarra. Acá abordamos todo eso porque yo no puedo pretender que un paciente tenga una piel súper sana si tiene malos hábitos”, nos dice Cianci.

Pero esta idea de cuidados no solo es para quien asiste a este centro, ya que los que ponen el ejemplo son los integrantes del equipo que trabaja en el lugar. Todos sin excepción. “Se empieza por uno mismo, nos importa que vean cómo somos nosotros. Entiendo que es lo más sano si es que quiero prevenir el envejecimiento, que es a lo que me dedico, entonces tengo que complementarlo con un montón de actividades propias. Hacer hincapié en el ejercicio, tener un buen descanso, tener horas de calidad fuera de nuestro horario y lo mismo trato de aplicar a mis pacientes. Qué no solo se lleven tips de lo que se tiene que poner, sino que lo complemente para que el resultado realmente sea duradero en el tiempo y que sepan que no es algo solo superficial”, explica la directora del centro.

Antonella Cianci, médica esteticista responsable del centro de belleza y salud integral.

“A mí la medicina y sobre todo la medicina estética me fascina, pero más allá de eso siempre me gustó mucho la atención hacia el paciente. Creo que cuando trabajás de lo que te gusta, no es un trabajo y tratás de entregar lo mejor de vos al paciente. Quiero que se sientan atendidos con calidad, que saben que pueden ser escuchados. Somos insistentes en la cuestión de la consulta, porque primero hay que evaluar cada caso. Una vez que evaluo y le explico al paciente su caso, después viene sabiendo cómo son los cuidados posteriores, por qué y qué le voy a hacer y cómo lo tiene que acompañar si quiere resultados óptimos”, explica Cianci.

El concepto de empezar a hacer prevención es tendencia y es aplicable a cualquier rama de la medicina». Antonella Cianci, doctora en Medicina Estética.

Quien llega a la consulta puede estar seguro que su caso se trata con profesionalismo y honestidad. “Al paciente se le explica que hay otras partes importantes para que los resultados sean los más favorables. Les explico, según a la idea que traen a la consulta, le doy la libertad de elegir con esto de que primero tiene que mejorar otros aspectos de su salud para verse bien. Obvio que hay gente que acepta las sugerencias y otros que no, pero nosotros en el diagnóstico analizamos los pro y los contra y se los contamos”.

El centro cuenta con equipos originales para el tratamiento que se realice, además de las habilitaciones necesarias, el espacio de trabajo y los profesionales están en constante capacitación, siempre actualizándose. En este lugar también se sugiere cómo hacer una rutina de cuidados de la salud para acompañar el tratamiento, para que los resultados sean óptimos. En DepilCare, además de la depilación definitiva, se tratan cicatrices de acné, lesiones o estrías, entre otras afecciones. “Suelen venir a verme por problemas de acné, pero además de lo estético, siempre encuentro alguna que otra desregulación hormonal. Tengo formación en todo lo que es endocrinología, entonces cuando detecto alguna otra patología, los derivo a un laboratorio para que se hagan los análisis correspondientes y de ahí ver a otros especialistas. Por eso digo que esto mucho más que solo verse bien», remarca la profesional.

El uso de tecnología original también hace al cuidado de la salud del paciente.

En cuanto a los pacientes, suelen ser los más jóvenes los que han tomado verdadera conciencia de su salud estética integral. Ellos arrancan, desde muy temprana edad, con rutinas de cuidados faciales, usan protectores solares, eligen calidad en la alimentación. «El concepto de empezar a hacer prevención es tendencia y es aplicable a cualquier rama de la medicina. Nosotros no creamos falsas expectativas, siempre la realidad ya que es lo más correcto y adecuado. Vamos de a poco armamos un plan y vemos cómo el paciente va mejorando», concluyó Cianci.

