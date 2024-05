Recuerdo al rojo vivo: así vivían la aurora austral en Patagonia

El frío calaba hasta los huesos en un otoño que se disfrazó de invierno en la Patagonia. Era viernes a la noche, Gerardo había ido al campo con su padre y junto a unos amigos, esperaban que las brazas rojas cocinen la carne sobre la parrilla. En Las Grutas, su amigo Denis, contemplaba las estrellas y pensaba en tormentas solares. Nico, más al sur, en Tierra del Fuego, miraba como su mamá soplaba el fuego naranja de la vela de su cumpleaños. Nada parecía fuera de lo normal, pero en minutos, todo se volvió increíble cuando el cielo fue conquistado por el color de una aurora austral.

Sobre la tranquera cerca de Valcheta

El viernes Gerardo Ferrarino (@g.ferra) estaba en el campo. Hacían un asado y habían invitado a unos vecinos a comer Iba y venía a su observatorio, porque estaba con una sesión de fotos de unas galaxias. Entró y terminaron la cena. Cuando se estaban despidiendo uno de los vecinos dice, ‘mirá, mirá en el horizonte”, y la sorpresa subió al cielo.

“Miro para el Sur y vi un resplandor rojo . Ahí caí de lo que estaba pasando, más allá de que podía llegar a pasar, era imposible, prácticamente imposible, que lo veamos desde estas latitudes. Así que agarré la cámara con el trípode y empecé a fotografiar súper apurado, ansioso y loco”, recuerda.

Aurora austral retratada por Gerardo Ferrarino en un campo cerca de Valcheta. @g.ferra

Retrató el momento con la tranquera de fondo y con una panorámica para tener un poco más idea de la dimensión. Las mandó a su grupo de amigos en las redes, y empezaron a reportar que también se veían desde Las Grutas, Trelew, Madryn.

Lo suyo es la astrofotografía, pero el jefe de todas las estrellas, queda afuera de su universo. “No soy un fotógrafo solar, ni físico, ni astrónomo, pero si un aficionado a la astronomía y sigo todo este tipo de cosas. La astrofotografía solar es una rama aparte, totalmente distinta a la que yo hago”, cuenta y suma que tiene muchos amigos y colegas que siguen al Sol y sabía que en este momento está en un pico de actividad, como lo hace cada 20 años.

“Los picos de actividad se notan por las manchas solares, que desprenden mucha energía, o sea masa coronaria, justo se dio la casualidad que una mancha apuntó a nuestro planeta y en términos de 10, 12 horas llega una gran cantidad de energía que impacta contra el planeta. El campo magnético que tiene nuestro planeta las desvía, como un escudo hacia los polos. Eso es normalmente así, por eso se ven las auroras boreales en el Polo Norte y las auroras australes en el Polo Sur”, explicó Ferrarino.

Es más conocido en Islandia, Noruega, Canadá porque se puede llegar por tierra más cerca, en cambio al Polo Sur hay que ir por barco a la Antártida. «En este caso puntual que tuvimos este fin de semana el sol desprendió mucha cantidad de partículas cargadas eléctricamente que impactaron contra el campo magnético de nuestro planeta, como siempre, pero con la diferencia que al ser tanta cantidad lo que ingresó por los polos afectó mucho más de lo que afecta normalmente a nuestra atmósfera».

Por eso se generaron estas auroras australes. En el Polo Norte pasó lo mismo las vieron desde España, Italia, México en las latitudes medias. Hace mucho no se veía una aurora tan potente.

Gerardo mandó una de las fotos al sitio de NASA como siempre lo hace y la subieron a la página. No fue una Foto astronómica del día como otras veces, pero sí, estuvo en el portal Sky que es el Facebook donde armaron una carpeta con los reportes de todo el mundo. Ahí está la foto de Gerardo y la de su amigo, Denis Martínez de Las Grutas.

Cerca del mar, en Las Grutas

Denis Martínez se dedica al astroturismo en Las Grutas (@astroturismolasgrutas) y hace observación del Sol. Los días previos al viernes venía analizando las manchas solares, las prominencias y encontró esa mancha que va a quedar para su historia. “La AR3664 una tremenda mancha. Tenía el largo de 15 planetas Tierra. La venía viendo, pero no calculaba que iba a pasar tanto en el hemisferio norte como el hemisferio sur”.

Denis Martínez se dedica al astroturismo en Las Grutas y la fotografió en Las Coloradas. @astroturismolasgrutas.

Ese viernes a las 9 de la noche estaba tranquilo en su casa cuando vio una foto de Ushuaia. La intensidad le llamó la atención. De curioso agarró la cámara y salió, vive a 50 metros de la costanera de Las Grutas. Ni se abrigó, no agarró el trípode, una energía lo llevaba hacia el mar.

“Tengo mucha contaminación lumínica, pero saco y veo en la foto veo en el horizonte una tonalidad muy rosada, muy colorado que me llamó la atención. Volví a tirar y seguía saliendo. No podía creer que eso fuera el resplandor de las auroras australes”.

Volvió a casa y después de las 11 de la noche se había empezado a generar revuelo. Fue a la costanera, se notaba más. Lo veía a simple vista. Volvió rápido y le dijo a Marina, su esposa si quería acompañarlo. Subieron a la camioneta y se fueron rumbo al sur, camino a Piedras Coloradas. Avanzaba rápido, dejando la contaminación lumínica a su espalda y con un cielo despejado.

“Se manchó de rojo el cielo. Aumentaban, disminuían, se movían, una cosa realmente alucinante, quedabas impactado de verlas con esa intensidad”, cuenta. Estuvieron una hora, con mucho frío. No sabe cuántas fotos sacó, calcula que cerca de 100 o más. Hace astronomía y lo que sucede en el cielo con eventos astronómicos es parte de su vida. Vivió eclipses como el total de sol y siempre decía que lo que le faltaba en la vida era ver auroras boreales, lo que nunca imaginó es que las vería en Las Grutas.

Hablaba con Gerardo vía mensaje para confirmar lo increíble. “Fue una experiencia inimaginable, yo hasta llegaba a dudar si publicar una foto porque sinceramente pensé que no me iban a creer. No me entraba en el entendimiento decir que estaba viendo semejante espectáculo”.

Cumple en Tierra del Fuego

Nicolás Maucieri (@elrutaa) terminó de trabajar y se fue a festejar el cumpleaños de su mamá. “Estábamos ahí comiendo, charlando, y mi viejo, al lado mío, me muestra una foto. Me dice ‘auroras boreales’, no australes hasta ese momento no sabíamos. Miro la foto, digo ‘Photoshop’”.

Algo lo dejó inquieto y entró a Instagram para “chusmear”. Ahí encontró que un montón de amigos que tiene en Ushuaia subían fotos y les preguntó si era real, para recibir un “sí, se ve bien súper clarísimas”.

Nicolás Maucieri en Río Grande se alejó de la ciudad. @elrutaa.

Voló de la silla a la ventana, y no se veía nada. Pensó que en Río Grande, a unos 200 kilómetros al norte de Ushuaia el fenómeno no ocurriría. “Al ratito una amiga me dice ‘¡Nico, mirá esta foto! Está pasando acá, tenés que alejarte de la ciudad’”.

Cordialmente terminó la cena, agarró su auto y empezó a avanzar por una ruta que lleva a la estancia María Behety a unos 15 kilómetros. “Es de ripio y empecé a meterle pata. Mientras me alejaba, miraba el cielo, lo veía medio raro, pero nada. No, no lo veía tan claro”.

Cuando todo era oscuridad, alejado de la ciudad, apagó el motor. Dejo la música funcionando en el auto y alzó los ojos al cielo, estaba estrellado.

“Enfrente mío, veo como unos manchones en el cielo que eran negros, rojizos, rosáceo, un color muy raro y me impresiona. Agarré el celular, saqué una foto y la miro, se veía mucho más claro y que no podía creerlo, estaba sucediendo. Piel de gallina y lo más lo más raro fue que tenía la ventanilla un poco baja y la música seguía funcionando cuando empieza a sonar de fondo la canción Vuelta al universo, de Gustavo Cerati”.

Nicolás Maucieri en Río Grande se alejó de la ciudad.

Las primeras fotos que sacó las subió de inmediato a redes sociales y le empezaron a llegar mensajes. “También la estoy viendo, en el sur de Chile, en Santa Cruz, El Calafate, en Puerto San Julián. ‘Es en toda la Patagonia’”, dije. Fue un momento muy emocionante. No se vio con la misma potencia que en Ushuaia esos colores fuertes rojos. Mi sueño siempre fue y es viajar a Islandia y poder conocer la isla y ver las auroras boreales”.

Y ellas llegaron a la vuelta de su casa “Creo que hacían dos o tres grados bajo cero. Es un recuerdo para siempre. Cayó mi viejo con el auto y con mi vieja y estar los tres ahí bajo ese cielo, fue muy especial”.