Diego Aguirre, el “10” que eligió Coronel en su debut en Cipo

El primer equipo de un entrenador habla mucho de su estilo e idea de juego. En su debut Gustavo Coronel decidió jugar con enganche y optó por Diego Aguirre para ocupar ese lugar. El jugador de 21 años, nacido en Rincón de los Sauces, ya había estado bajo las órdenes del DT en Patagonia, durante el primer semestre del año. También tuvo un paso por Newell’s, en el que llegó hasta la tercera categoría y quedó libre en medio de la crisis económica de la institución. “Me sentí bastante bien, más que nada en el primer tiempo. El equipo cambió la actitud. En el segundo tiempo me costó más, no me encontré tanto en la cancha”, valoró Aguirre respecto a su estreno en el 1 a 1 con Villa Mitre. La actuación en la primera parte, que él mismo destaca, fue positiva. Participó dándole fluidez al juego y pidió la pelota en cada jugada. En el complemento tuvo menos incidencia y fue sustituido a los 16 minutos. En su primer semana como técnico, Coronel le dio la chance en la práctica de fútbol y el volante lo dejó conforme. El 4-2-3-1 que utilizó el domingo se adecuó a sus características, siendo el nexo entre el doble “5” y el “9”. “Casi siempre jugué de enganche, me siento cómodo ahí”, expresó el rinconense. “En Rosario también jugué de interno y con Zwenger algunas veces de doble 5. Me puedo adaptar a esas puestos”, agregó. Su llegada al Albinegro se dio a mitad de este año. Se presentó a una prueba en la previa de la final de la Liga Confluencia con Catriel. El cuerpo técnico, liderado en aquel momento por Germán Alecha, quedó satisfecho con el rendimiento del neuquino y se le abrió la puerta para sumarse a la pretemporada del Federal A. Víctor Zwenger lo puso contra Cruz del Sur por la Copa Canal 10 y después no volvió a citarlo. Sobre el momento de Cipo en el torneo, último con seis puntos, comentó: “Nos falta ganar un par de partidos para tener más tranquilidad. El plantel es muy bueno, cuando no me tocó jugar me apoyaron y me hicieron sentir siempre uno más”. Si Coronel mantiene el esquema, ya tiene su “10” de confianza.

“Para ser el debut, estuvo bastante bien. Cuando no me tocó jugar los chicos me apoyaron y me hicieron sentir siempre uno más”.

Diego Aguirre fue titular por primera vez en el empate ante Villa Mitre.

corresponsalía neuquén