Opinión sobre el Mundial: Yanina Ferroni

Yanina ferroni

atleta

La atleta Yanina Ferroni vive con pasión su profesión. Referente del deporte local, no se desentiende de lo que está sucediendo en Rusia y lo siente a diario con sus alumnos.

La pregunta surge casi espontánea. ¿Cómo te llevás con el fútbol y el Mundial?

“La verdad que los partidos los miro porque mis hijos son muy fanáticos del fútbol y los sigo. Pero no soy aficionada al fútbol. Miro algunos otros también pero poco’’.

En un país futbolero por excelencia para inevitable abstraerse de lo que sucede alrededor de la pelota.

“El fútbol paraliza al país en todo sentido, se nota cuando nos toca entrenar un día que hay un partido y somos dos, por ejemplo. Acá en el gimnasio se nota mucho, el jueves éramos cuatro que vinieron a hacer gimnasio y un momento estaban todos sentados en los bancos mirando el televisor con el partido. Por suerte es algo que le trae felicidad a los argentinos y eso está bueno”.

En deportistas, particularmente, el sentimiento de pertenencia con la bandera nacional es moneda corriente. “Soy muy orgullosa del país en donde vivo y siempre que están los colores de Argentina me emociono un montón y me gusta representarlos. Siempre digo que soy fanática del lugar donde vivo y mucho más de mi país. Que no sea tan aficionada al fútbol no quiere decir que no desee que Argentina sea campeón del Mundial”, aseguró la multiatleta roquense.

Como todo atleta quiere llegar al final y plantea que nuestra selección puede llegar a lo máximo en Rusia.

“No entiendo mucho de fútbol pero se puede dar ¿por qué no? Por lo que pude ver y escuchar es que la mayoría de los candidatos no arrancaron con el pie derecho. Argentina puede ser campeón, sabe jugar al fútbol, tiene buenos jugadores y está Messi que es el mejor del mundo. Ojalá que pueda concretarse”, dijo.

“Llevar la camiseta nacional es lo máximo. Se vive de manera especial y en el caso nuestro de los atletas, que la mayoría de las veces competís en soledad, cuando te toca hacerlo en un país extranjero ese sentimiento se potencia al máximo”, destacó Ferroni, exponente zonal en pruebas combinadas.