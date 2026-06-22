A 40 años de los 4 minutos más memorables de Diego Maradona: La Mano de Dios y el Gol del Siglo

El 22 de junio de 1986, Diego Maradona se hizo con un lugar eterno en el olimpo del fútbol y en el corazón de los argentinos al marcarle dos tantos de antología a Inglaterra en el Mundial de México. A los 6 del segundo tiempo anotó la Mano de Dios y sólo cuatro minutos más tarde, alos 10, llegó el maravilloso Gol del Siglo.

Argentina eliminó a los ingleses por 2-1 en un duelo de cuartos de final de alta tensión, con el telón de fondo de la guerra que ambos países habían librado cuatro años antes por las islas Malvinas.

En el primero de sus goles en el estadio Azteca, Maradona se elevó en el área inglesa para cabecear un despeje de Steve Hodge pero, ante la salida del arquero Peter Shilton, el 10 se adelantó con picardía y empujó la pelota con el puño sin que el árbitro se percatara de la trampa. «Un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios», fue como describió la jugada el genio argentino.

El gran salto de Diego fue clave para loa «picardía» posterior.

El mejor gol de todos los tiempos

El que no dejó ni admite dudas fue el segundo, cuando Maradona se inventó el mejor gol de todos los tiempos. El Diez tomó la pelota en su propio campo y fue burlando hasta cuatro jugadores ingleses en una carrera vertiginosa hasta el área de Shilton, al que también dribló para culminar la maravilla que la FIFA reconoció como el Gol del Siglo.

Acá no quedó ninguna duda. Diego dejó ingleses por el camino y anotó El Gol del Siglo.

Alí Bin Nasser, árbitro tunecino del inolvidable partido, habló varias veces del golazo del 10 e incluso pudo haber cobrado un par de falas sobre Diego en la carrera hacia el arco riva. «Salió del mediocampo y yo lo seguía de cerca. Cuando arbitras a alguien como Maradona, no puedes perderlo de vista. Intentaron derribarlo en tres ocasiones, pero su afán de victoria lo impulsaba a seguir adelante«, afirmó.

Si el juez hubiese cobrado falta para frenar la jugada, aquel inolvidable gol no hubiese ocurrido. De hecho, aquella amarilla que le mostró a Fenwick hizo que en la jugada del 2-0 no salga a buscarlo con vehemencia para frenarlo.

Scaloni: “Creo que estaba en la casa de mi abuela”

Lionel Scaloni rescató su memoria personal del Gol del Siglo durante la rueda de prensa en el At&T Stadium de Arlington, a las afueras de Dallas. «Creo que estaba en la casa de mi abuela. No sé cuántos vivíamos ahí porque nosotros no teníamos casa», recordó el seleccionador, a horas de que Argentina se mida con Austria, por el pase a los 16avos de final del Mundial 2026.

«Era un televisor muy chiquitito. (Fue) emocionante. No sabía que mañana se cumplen años de ese golazo, así que disfrutémoslo. Lo veremos por todos lados, así que lloraremos un poquito también», agregó el timonel de los vigentes campeones del mundo.