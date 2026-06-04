A diez años de la gloria: se viene el homenaje para los argentinos campeones de Copa Davis

Con Daniel Orsanic al mando, el equipo argentino se alzó con la ensaladera en Croacia.

¡Reencuentro de campeones! Los extenistas argentinos Juan Martín Del Potro, Federico Delbonis, Leonardo Mayer y Guido Pella, acompañados por el entonces capitán Daniel Orsanic, serán homenajeados al cumplirse 10 años del único título argentino en la Copa Davis.

Los integrantes de aquel equipo que se consagrara en Zagrev (Croacia) se reunirán en noviembre en Parque Roca, la gran sede donde el equipo nacional hace mayormente las veces de local, para recibir el cariño del público y revivir la hazaña lograda en 2016.

El evento se llevará a cabo el domingo 15 de noviembre, 12 días antes de que se cumplan 10 años del último partido de la serie ante Croacia, con entradas que oscilan entre los $50.000 y los $250.000.

A una década del suceso histórico, y bajo el lema de “La Remontada Histórica”, la delegación argentina campeona, que ya anticipó el encuentro en redes sociales, hará una exhibición en cancha ante la afición nacional, queriendo revivir aquellos días de gloria.

A 10 AÑOS DE LA DAVIS, LOS CAMPEONES SE REENCONTRARÁN EN PARQUE ROCA



Los integrantes del equipo argentino que ganó la primera Copa Davis de la historia en 2016 volverán a reunirse el próximo 15 de noviembre en Parque Roca para celebrar los diez años de aquella consagración… pic.twitter.com/IB7jIXecqt — Clarín (@clarincom) June 3, 2026

La reunión contará con Del Potro, Delbonis y Mayer, que disputaron la final, además de Guido Pella, que no jugó en la final pero sí lo hizo en la semi y durante toda la serie, además del por entonces capitán Daniel Orsanic.

En el camino al título, aquel seleccionado argentino afrontó todas las series en calidad de visitante, imponiéndose a Polonia, Italia, Gran Bretaña, que con Andy Murray (era N°1 del mundo) partía como el primer cabeza de serie, y Croacia, en una serie inolvidable.

Luego de una muy reñida llave decisiva, y tras la heroica actuación de Delpo ante Cilic en el cuarto punto (remontó un 0-2), el azuleño Delbonis le puso el sello con una memorable victoria ante el gigante Ivo Karlovic en el partido final. (Fuente: NA)