Bombazo: Neuquén tiene chances de ser sede de la Copa Davis

Argentina recibirá a Turquía entre el 18 y 20 de septiembre, por el Grupo Mundial 1 de la Copa Davis y Neuquén tiene chances de ser la sede. La bomba estalló en las últimas horas y si bien no hay una información oficial, el operativo está en marcha. Tanto el gobierno provincial como el municipal han mostrado interés en eventos de esas características y por eso no es descabellado pensar en que la ciudad se quede con la serie de la máxima competencia del tenis internacional.

“Es probable”, respondió un alto funcionario provincial, al ser consultado por diario RÍO NEGRO. Y en la misma sintonía estuvo una referencia municipal. “Tengo entendido que sí. Que hay muchas chances y que sería en el Ruca Che”, fue la respuesta con más detalles.

Sebastián Torok, periodista y referencia en el mundo del tenis, fue quien tiró la primera data en su cuenta de X. En su posteo informó que la idea de la Asociación Argentina de Tenis era jugar en el Lawn Tenis de Capital Federal, pero lo habrían descartado por el valor del alquiler. Y agregó que “Neuquén tendía el apoyo estatal”.

El equipo argentino de Copa Davis, dirigido por Javier Frana, tiene como objetivo volver a la elite y un triunfo ante los turcos lo dejaría en la puerta del ascenso para la temporada 2027. Luego de la caída ante Corea del Sur, en febrero, el cuarteo Albiceleste tratará de recuperar la senda de la victoria como local.

Datos a tener en cuenta

La última serie que Argentina jugó como local por la Copa Davis fue en febrero de 2024 y se trasladó al interior porque fue en el Jockey Club de Rosario y ante Kazajistán (3-2). Ahí aparece un dato que ya favorece a Neuquén porque la AAT suele buscar opciones. Además, la fecha es cercana al del aniversario de la capital (cumplirá 122 el 12 de septiembre) y la movida puede incluirse dentro de la gran cantidad de actividades.

Mariano Gaido, en el lanzamiento del Argentino de motocross, anticipó que se venían grandes eventos deportivos. De hecho, se piensa en el Mundial de motocross para 2027 o 2028. Ahora se trata de tenis y de la Davis, que suena tentador.